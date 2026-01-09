風電3-3選商拚Q3完成 國產化轉骨ESG承諾

經濟部能源署昨召開離岸風電三之三選商草案說明會，力拚最快第三季完成選商。（資料照）

〔記者林菁樺、廖家寧／台北報導〕經濟部能源署昨召開離岸風電三之三選商草案說明會，以過去國內外風場開發實績（技術）、財務與ESG規劃專案執行能力等三大積分評選，將釋三．六GW容量開發，單一案場最大上限為一GW，預計首季公告上路，備標期半年，力拚最快第三季完成選商；而考量先前風場有國產化承諾的公平性，這回並未納入已解約風場，待本次選商完成後再另外招商。

能源署說明，選商採「積分」制，實績技術約三十五分，財務能力三十分，專案執行能力包括申請案執行程度與ESG規劃占三十五分。能源署副署長陳崇憲補充，實績列入加減分規劃，將看業者國內外風場開發實績，提前完工可加分，或過去在國內遞延、未簽約、解約等狀況會扣分，提前完工可加五分，最重解約可能扣二十分。

因ESG承諾是取代國產化，昨受到業者高度關切。陳崇憲回應，產值、減碳、生態環境保護措施都是相關項目，不希望ESG被狹隘定義，但執行案申請程度與ESG規劃分數調配可再討論。

過去困擾專案融資的零元競標已取消，售電價格以企業購售電合約（CPPA）為主，並以不超過台電迴避成本作為「保底價」，可收購轉售CPPA外多餘的綠電。同時祭出早鳥完工、ESG效益兩大獎勵，均可享延長電業執照時間，早鳥提前N天完成，就享N天合約延長，後者給予一定年限、需再討論。

沃旭能源呼籲，各家風場開發商因手上有無案子而對三之三期選商開標各有立場，但考量供應商與綠電客戶在不同時間點表達焦慮，因此希望時程儘早確定、莫再延宕。

沃旭能源也建議，三之三的獎勵機制包括鼓勵提早完工，但這並不完全取決於開發商努力，很大一部分來自地方政府與相關主管機關許可，希望能源署有相關配套排除障礙。

不具名業界人士坦言，地方卡中央情況仍難以排解，光是地方施工籌設許可卡住長達數月或如彰化港無法啟用，這是多家開發商都遇上的問題。

