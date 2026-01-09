3前提下 星展：台今年成長可破6趴

星展銀行將台灣2026年GDP成長預測上調至4.8％，甚至有望維持在6～7％的強勁水準。（中央社資料照）

若AI續旺、關稅降 成長可期

〔記者吳欣恬／台北報導〕星展銀行昨舉辦二〇二六年第一季經濟展望，星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，星展將二〇二六年台灣GDP（國內生產毛額）成長預測上調至四．八％；如果AI續旺、且美國半導體關稅持續豁免、對等關稅顯著下降，甚至有望維持與二〇二五年相當的六到七％強勁水準。

馬鐵英指出，儘管面臨川普關稅政策不確定性與匯率波動等不利因素，台灣經濟去年仍在全球AI（人工智慧）熱潮帶動下展現強勁動能，GDP成長率預估達七．二％，創下二〇一〇年以來新高，並與印度、越南並列亞洲前三名。人均GDP預估達三．八萬美元，史上首次同時超越日本與韓國。

展望二〇二六年，星展將台灣GDP成長預測上調至四．八％。這意味著今年台灣仍將是亞洲四小龍中成長最快的經濟體，領先香港、新加坡與韓國，人均GDP與日韓之間的差距亦將持續擴大。

馬鐵英說，如果AI驅動的技術週期發展為持續性的超級週期，美國半導體關稅持續豁免、對等關稅顯著下降，則台灣今年GDP成長率有望維持在六到七％的強勁水準；反之則可能放緩至二到三％。

馬鐵英也預期二〇二六年台灣經濟將持續呈現K型結構。她指出，台灣擁有全球最完整、最成熟的資訊通訊技術（ICT）供應鏈之一，涵蓋先進晶片製造、伺服器ODM，以及電源元件與散熱系統，能在全球AI硬體需求中持續受惠。

相較之下，非科技製造業預期仍將承壓。包括美國關稅風險仍存在、中國內需疲弱與產能過剩壓力未解，建築業也可能持續低迷。

