中國AI業瘋上市 分析師憂泡沫化

近期5檔掛牌均狂飆 實則虧損累累 靠補助續命

中國AI概念股天數智芯和智譜，八日在香港交易所上市，盤中漲幅雖然衝高，但收盤漲幅均收斂，凸顯投資人對營收虧損、股價卻飆漲的疑慮升高。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕被稱作「上海GPU（圖形處理器）四小龍」之一的天數智芯，以及「中國AI（人工智慧）六小虎」之一的智譜，八日在香港交易所上市，是去年十二月以來在中國和香港上市的第四與第五家AI概念股。天數智芯和智譜盤中漲幅雖然衝高，但收盤漲幅均收斂，凸顯投資人對中國AI概念股營收追不上虧損、股價卻飆漲的疑慮升高。

天數智芯以發行價每股一四四．六港元（新台幣五八五．八元）上市，收在一五六．八港元，漲幅八．四％。智譜以發行價一一六．二港元上市，收在一三一．五港元，漲幅十三．二％。

天數智芯從二〇二二年至二〇二五上半年累計營收十三．四二億元人民幣（下同，新台幣六十．七億元），但虧損卻高達二十八．一六億元，且虧損是逐年上升。智譜的情況也類似，過去三年半累計營收六．八五億元，虧損則超過六十二億元。

中國其他三家近期上市的AI概念股，也呈現營收追不上虧損，股價卻暴漲的「不合理」現象。以GPU龍頭、有「中國版輝達」之稱的摩爾線程為例，該公司過去三年和二〇二五年前三季的累計營收十三．九三億元，虧損卻高達五十九．三九億元，但該公司自上市以來股價飆漲四．九倍。

有「國產GPU第二股」之稱的沐曦股份，過去三年和二〇二五年前三季的累計營收二十．二六億元，虧損達三十四億元，而上市後股價飆漲逾五倍。

分析師指出，中國AI市場出現明顯的泡沬徵兆，許多AI新創公司雖然估值驚人，卻沒有清晰的獲利模式，多數仍依賴政府補助而非市場需求，一旦補助縮水或技術發展不如預期，資金將加速撤離。

高階晶片成本攀升 獲利預期雪上加霜

此外，隨著美國加強對中國的半導體出口管制，中國AI新創公司取得高階晶片的成本攀升，這將壓縮毛利空間，讓原本就疲弱的獲利預期雪上加霜。

