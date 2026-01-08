財經青紅燈》豪宅只剩自然人

屋齡已達7年的台北市旋轉豪宅「陶朱隱園」總算獲得實價揭露認證。（記者徐義平攝）

「平均地權條例」修正案上路實施逾2年，其中又以私法人購屋許可制被房產業者認為是豪宅買氣的緊箍咒。根據地政司統計，截至2025年6月底為止，全國經內政部許可、私法人可買住宅的件數計有1039件，其中用途為宿舍有529件、出租經營有113件、都更危老合建有394件，以及衛生福利機構有3件。

從數據來看，取得許可件數中以宿舍用途占最大宗、占比近51%，也就是每1.96件許可就有1件申請用途為宿舍，甚至曾出現該許可制上路初期，就有私法人以宿舍用途申請購買豪宅，且還取得許可的案例，因此嚇得內政部緊急再端出修正內容，首先是限制私法人只能買成屋，且購屋總價不得超過央行豪宅限貸令規定門檻，以及欲取得購屋許可的私法人必須符合近1年平均月投保員工數達5人以上，直接將「後門」封住，促使豪宅交易只剩自然人購屋一途。

因此，近年豪宅交易絕大多數是以自然人名義，以近期受到關注的「陶朱隱園」17樓為例，同樣也是登記在自然人名下，且據中工表示，該戶買賣總額已經在去年12月入帳，從公告到過戶，約莫2個月時間就搞定資金流，顯見買家實力雄厚。

回顧該戶交易案是10月底中工主動公告，不到一季就已入帳完成，也就是說買家能一口氣拿出超過11億元資金，不但暫時解了中工財務的燃眉之急，甚至也讓民眾認知豪宅買家的資金有多雄厚，尤其在中國頻頻文攻武嚇之際，富豪還是願意選擇力挺台灣、買進高端豪宅。（徐義平）

