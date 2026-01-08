12月營收衝破260億 智邦2025年營收增1.24倍寫新高

網通廠智邦近年來營收三級跳，2025年全年營收2482.73億元，年增124.83%，創史上最高。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕沒有最高，只有更高！網通廠智邦（2345）2025年12月營收260.52億元、月增15.5%、年增67.65%，創歷史新高，累計2025年全年營收2482.73億元，年增124.83%，同創史上最高。

智邦近年來營收三級跳，2021年營收596億元，而2024年營收破千億元、達1104億元，2025年更倍數成長到2482.73億元，也就是說，2025年單季營收就已超過2021年全年營收。

今年營收可望續成長

市場人士指出，智邦AI加速模組、800G交換器出貨順暢，推升2025年12月營收持續奔高，2026年第1季在工作天數較少下，預期季減、年增；而在Hyperscaler（超大規模資料中心）客戶需求持續強勁下，今年營收可望持續成長。

AI伺服器L11組裝業務 最快下半年出貨

市場人士表示，除AI加速模組持續出貨外，800G產品將是智邦今年交換器主力，且同時布局更高速的1.6T規格；在機櫃級整合方面，智邦已跨足AI伺服器L11組裝業務，預計今年第2季完成量產前準備，最快下半年可望出貨。雖然零組件DDR4記憶體有缺貨情形，但產品正處轉向DDR5過渡階段，智邦會透過靈活調度，與強化管理來克服缺料挑戰，確保在技術轉型期能順利滿足客戶訂單。

智邦目前除主要生產基地台灣、越南外，也在美國德州、爾灣，以及墨西哥、新加坡、馬來西亞布局，全球超過7個生產基地，來因應客戶需要。

