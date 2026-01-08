AI散熱需求 奇鋐2025營收年增95%

AI需求旺，奇鋐2025年全年營收年增94.6%，創歷史新高紀錄。圖為奇鋐董事長沈慶行。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI需求旺，散熱大廠奇鋐（3017）近年營運步步高升，去年12月營收139.41億元，月減19.8%、年增110.2%，全年營收為1396.39億元、年增94.6%，創歷史新高紀錄。奇鋐指出，去年拉貨動能將延續到首季，水冷出貨暢旺，今年2月、3月營運有望逐步增溫。

奇鋐2025年營收首次突破千億元大關，主要就是受惠AI散熱產品需求持續向上。研調指出，今年北美CSP（雲端服務供應商）持續提升支出、主權雲興起等因素，伺服器出貨將年增逾20%，短中期市場主流以水冷板液冷為主，利於奇鋐。

奇鋐日前指出，伺服器水冷產品需求強勁，今年散熱產品、風扇、機箱都會穩定成長，今年營運有望優於去年。公司也說，去年底因歐美節慶等因素、致拉貨延遲影響，單月營收月減，不過首季營運恢復正向，扣除農曆春節停工影響後仍有望逐月向上。

法人也分析，輝達GB200出貨動能仍強勁，GB300則從去年第4季起陸續放量，今年首季GB300的出貨量估有望達到1萬櫃，帶動奇鋐的水冷板、分歧管出貨，營收、毛利將同步提升；奇鋐越南廠產能將在今年擴充50%，支應水冷板需求。

此外，近日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳指稱，下一代晶片平台Rubin不會採用chiller（冰水機組），引來市場誤會，憂心散熱廠商未來發展受阻。不過奇鋐說明，冰水機組會增加功耗、並影響晶片耐受度，AI伺服器本就沒有採用此散熱方案，Rubin產品仍預計於6月起出貨，挹注奇鋐下半年營運。

