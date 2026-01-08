護國神山太威！6大機構看好台積電 目標價全超過2000元

2026年開年首四個交易日，台積電股價已大漲近8%，分析師紛紛上調台積電目標價，凸顯市場在台積電創紀錄飆漲後，仍持續看好這家全球晶片製造龍頭。（中央社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博7日報導，研究分析師紛紛上調台積電目標價，凸顯市場在台積電創紀錄飆漲後，仍然持續看好這家全球晶片製造龍頭。

報導指出，邁入2026年僅一週，就有高盛、麥格里集團等至少6家券商上調台積電目標價。其中，摩根大通（小摩）在7日公布最新報告中，將該目標價上調24%至新台幣2100元，其援引的理由是預期台積電強勁的營收成長與獲利率提升。

小摩看好今年毛利率上看60% 上調目標價至2100元

2026年開年首四個交易日，台積電股價已大漲近8%，在投資人對這家人工智慧（AI）熱潮關鍵推手的趨之若鶩下，台積電股價3年來漲逾3倍；台積電的上漲也推動台灣加權指數屢創新高，台積電占該指數權重近45%。

摩根大通分析師哈里哈蘭（Gokul Hariharan）報告指出，「我們預計2026年又是台積電強勁成長的一年」，因其最先進製程技術的需求持續擴大，以及價格不斷上漲；報告說，「毛利率應該也水漲船高」，有望上看60%。

2外資喊2330元、2400元天價

Aletheia資本日前將台積電目標價從2100元上調至2400元，高盛從1720元上調至2330元；麥格里集團則從1710元調升至2150元。

台積電下週將公布去年第4季財報，彭博調查的分析師預計，台積電銷售年增18%，營業利潤將超過50%，創3年最高水準。

台積電股價7日下滑1.76%至1675元，此前該公司連續4個交易日上漲，推動其市值達1.4兆美元（約44兆台幣），也創下歷史新高。

