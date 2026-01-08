H200中國需求夯 黃仁勳︰訂單會說話

輝達執行長黃仁勳六日表示，不認為中國政府會正式宣布放行H200進口。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普去年十二月宣布，開放輝達（Nvidia）向中國出口H200人工智慧（AI）晶片，但輝達需上繳二十五％的銷售所得。輝達執行長黃仁勳六日表示，不認為中國政府會正式宣布放行H200進口，但中國對輝達晶片的需求強勁，將從中國客戶的採購訂單了解北京的態度，並說「我預期今年我們與台積電的業務將迎來爆炸性成長」。

黃仁勳在拉斯維加斯舉行的美國消費性電子展（CES）受訪表示：「我們將透過採購訂單了解一切。我們不期待（中國發布）任何新聞稿或任何重大聲明。川普總統已經表示，H200晶片獲准出口。我們已全面啟動供應鏈，H200晶片正在生產線上流轉。我們正與美國政府確認出口許可的最後細節，一旦完成，我預計採購訂單就會到來。」

輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）同日在接受摩根大通分析師訪問時表示，美國政府正「積極處理」輝達對中國出口H200晶片的許可申請，但公司仍不清楚他們會在何時批准，「我們將靜觀其變」。

《路透》先前引述消息人士透露，輝達計畫於農曆春節之前、也就是二月中旬前，開始對中國客戶出口H200晶片。

針對有媒體報導，輝達在中國的主要競爭者華為已能提供性能相當的AI系統，黃仁勳說，H200在中國市場仍有競爭力，但不會永遠具備競爭力。

至於輝達功能更強大的Blackwell和Rubin晶片未來是否會被放行進入中國市場，黃仁勳說，預期在未來適當的時機有機會供應中國，但強調美國的相關法規也必須隨之演進，「我們必須持續在各個市場保持競爭力」。

