離岸風電3-3選商 增早鳥優惠機制

經濟部今將舉行離岸風電三之三選商機制說明會。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部今將舉行離岸風電三之三選商機制說明會，擬釋三．六GW開發容量。據了解，三之三選商除採「積分制」決定勝負外，遊戲規則更大翻新，取消強制國產化，由ESG承諾取代，並首次導入「早鳥獎勵」機制，風場愈早完工、ESG承諾愈多，可享延長售電年限，藉此加速風場建設，並補強二〇三〇年半導體供應鏈迫切的綠電需求，經濟部預計今年首季正式公告遴選辦法。

三之三風場需於二〇三〇至二〇三一年間併網，選商設計以「時間換延長購電年限」的誘因，早於二〇三一年十二月三一日併聯發電，即可享有早鳥獎勵。舉例來看，若風場提前三個月完工，過去僅多賣這三個月電力，未來可在原二十年購電合約之外，再額外加碼三個月售電期間。

因不強制國產化、轉型為ESG承諾，開發商可提出對台灣有利的在地採購內容，例如採購在地水下基礎，或協助培育本土人才等；若承諾「超過預期」，同樣可享二十年購電合約之外的額外售電年限。

針對過去零元競標、無底價造成融資困難的問題也將一併調整。不再要求開發商「出價競標」，而是以民間企業CPPA（企業購電合約）作為主要售電模式；若仍有購電合約未能銜接部分，由台電以迴避成本收購、取得便宜綠電，並降低開發商融資風險。

本次也改採「積分制」，評比重點聚焦開發商在國內外風場實績、財務，以及專案執行能力三大項目；過去在台如期完成風場專案的業者，將具優勢。

