去年CPI年增1.66％ 創5年新低

2025年台灣CPI走勢

12月年增1.31％ 連8月低於通膨警戒線

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布去年十二月消費者物價指數（CPI）年增一．三一％，連續八個月低於通膨警戒線二％，主因蔬菜、油料費等下跌，其中蔬菜跌一成八、為四十個月最大跌幅，且房租漲幅近兩年半首度跌破二％；去年全年CPI則年增一．六六％、創五年新低，也是近四年首度低於二％，且連三年漲幅縮小。

主計總處表示，因去年一月適逢春節基期高，今年一月CPI可能低於一％，國內物價持續平穩。

請繼續往下閱讀...

蔬菜跌18％ 40個月最大跌幅

房租近2年半 首度跌破2％

主計總處專門委員曹志弘說明，油料費跌幅擴大、蔬果漲幅縮小，使得去年CPI漲幅收斂。他指出，前幾年國際油價高漲推升國內通膨，二〇二一年油料費大漲二成二，二〇二二年又因烏俄戰爭續漲八．四％，近兩年油料費轉跌，加上去年天候平穩，蔬果漲幅明顯收斂，舒緩物價上漲壓力。

根據調查，十二月CPI較上月漲〇．〇七％，較上年同月則漲一．三一％。七大類中，以雜項類年漲三．三四％最多，主因國際金價走高，金飾及珠寶等個人隨身用品上漲十四．六％。居住類年漲一．八六％，主因房租續漲一．九九％、但已連四季漲幅縮小，加上燃氣、家庭管理費及電費各漲四．八九％、五．〇七％及五．四九％。

另，食物類年漲一．二四％，主因肉類漲四．九九％，蛋類、外食費分別漲十一．一五％及三．二七％，外食漲幅已連十四個月高於三％，但蔬菜因基數較高下跌十八．二％。另，交通及通訊類年跌一．三六％，主因油料費跌五．七二％，交通工具因新購汽機車貨物稅減徵跌三．一六％，但火車票、交通工具零件及維修費各漲九．一八％及四．八五％。

至於行政院穩定物價小組關注的十七項重要民生物資，十二月平均年增二．五七％，全年則年增一．三七％。其中，十二月雞蛋年漲十三．三七％最多，豬肉續漲八．二％、但漲幅較前三個月收斂，米價漲二．三六％、麵包漲二．三五％，但沐浴用品跌二．九七％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法