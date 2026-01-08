台股交易熱 彭金隆︰外資參與率近5成

金管會主委彭金隆表示，2024年外資參與比率為45％，2025年已升高到48％。（記者塗建榮攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股成交值屢破紀錄，金管會主委彭金隆昨赴立法院備詢，立委關切這些增加的資金來自哪裡？他表示，主要來自外資資金買盤，根據統計，二〇二四年外資參與比率為四十五％，二〇二五年已升高到四十八％。

民進黨立委吳秉叡昨質詢表示，二〇二六開年後，台股成交金額連日突破八千億元、且屢創新高，是否與「ETF（指數股票型基金）建倉」或「外資歸隊收假」有關，金管會如何看待今年台股後市？特別是外資的角色？

彭金隆指出，從數字可以看出，外資參與台股比率持續攀升，二〇二四年外資比重約四十五％左右，二〇二五年已升高到四十八％，可見外資擴大參與台股投資；儘管外資前兩年呈現「淨賣超」，但資金卻維持「淨匯入」。

近兩年雖淨賣超 資金維持淨匯入

為何外資出現買賣超與匯出入不同調？彭金隆直言，外資持股比率已將近五成，在操作上可能因避險或獲利了結而賣超，但資金多數仍停留在台灣；換言之，「這凸顯外國投資人對台灣資本市場的長期信心」。

國民黨立委林德福質詢指出，台股漲勢幾乎都集中在AI相關產業，傳統產業卻遭遇低價傾銷，競爭力下滑；彭金隆回應說，這並非台灣獨有的問題，包括鄰近的日本、韓國的傳統產業，同樣面臨「科技趨勢衝擊」與「競爭力衰退的挑戰」。

雖然台股指數已突破三萬點，但林德福說，很多投資人對台股無感，也擔憂台股「虛胖」、只靠台積電拉抬；彭金隆強調，年線以下個股占比來到六十三．五％，確實有偏高，但也反映景氣循環及投資人對未來的樂觀預期。

