上市櫃成交值首破兆 遠超韓、追港股

台股「積」情過後，昨日加權指數守住3萬點大關，終場震出8817億元成交值，加上櫃買成交值也超過1500億元，台股總成交值首度破兆元。（中央社）

上市＋上櫃達1.031兆元 逼近港股的1.1兆元 韓股僅0.59兆元

〔記者張慧雯／台北報導〕台股雖然「積」情過後，加權指數七日以下跌一四〇．八三點作收、櫃買指數以小漲二．四七點作收，但資金瘋狂湧入記憶體、面板等族群，加權指數守住三萬點大關，終場震出八八一七億元成交值，加上櫃買成交值也超過一五〇〇億元，昨台股總成交值首度破兆元，遠超韓股、直追港股。

台股加權指數昨下跌一四〇．八三點、以三〇四三五．四七點作收，最低一度瀕臨三萬點保衛戰，台積電盤中最低也來到一六六五元，最後一盤湧入逾五〇〇〇張大單，台積電小跌三十元、以一六七五元作收，光台積電一檔成交值就超過八三〇億元，推升台股成交值破紀錄；但外資七日賣超近三〇〇億元、投信賣超也近八十五億元。

昨台股證交稅 估計逾20億元

若以港股七日成交值約二七六一億港元、約台幣一．一兆元，韓股約二十六兆韓元、約台幣五九〇〇億元來推算，台股成交值已直追港股、遠超韓股；因一般現股交易、當沖交易與ETF交易的證交稅率不同，業界推算，以七日台股破兆成交值推算，一日的證交稅可超過二十億元。

野村投信策略暨行銷企劃處資深副總張繼文分析，AI伺服器關鍵零組件短缺與漲價題材延續，HDD、SSD、HBM、Server DRAM等記憶體在今年上半年仍可維持緊張，而台灣在晶圓代工、先進封裝、伺服器整機與零組件完整布局下，二〇二六年首季「淡季不淡」機率高；他認為，今年消費性電子展（CES）展開，加上企業營收密集公布與台積電法說會即將登場，法人在農曆年前「先衝一段」的動機明確。

月、季線正乖離大 當心修正

但元大投顧提醒，目前月線正乖離達六．五％、季線正乖離達九％，對照歷史經驗，後續容易出現獲利了結賣壓，投資人還是要多小心；另台股快速攻高之後，緊接迎來去年十二月營收成績揭曉，若漲多個股營收持平或不如預期，也要提防伴隨而來的修正風險。

