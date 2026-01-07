盤勢分析》不只拉積盤 中小型股百花齊放

（記者田裕華攝）

台股飆漲無極限！昨日開盤因台積電（2330）股價以下跌開出，加權指數開低下跌171.39點，回測3萬點大關；但AI教父黃仁勳在CES（美國消費性電子展）演說釋出利多，新一代Vera Rubin平台全面量產，多頭信心再起，台積電翻紅率領台股再攻高。有別於前天的拉「積」盤，昨日中小型股百花齊放，矽晶圓、記憶體、面板、機器人全面噴出，多檔攻上漲停，台積電最後一盤拉到歷史新高1705元，加權指數終場大漲471.26點，收在昨日最高點、同時也是歷史新高3萬576.3點，上下震盪高達642.65點，成交量約7526億元，加權指數新春開紅盤短短3天狂漲1612.7點。

3大法人昨合計買超93.5億元，其中外資買超28.4億元、投信賣超26.8億元、自營商買超91.9億元；外資台指期淨空單昨大增4419口，累積外資台指期淨空單達2.95萬口。

請繼續往下閱讀...

啟發投顧副總容逸燊分析，指數進入3萬點後，成交量明顯等級提升，個股波動也更加劇烈，群創（3481）再拉漲停，即將風光進入處置股票，記憶體指標股暫時2天內無處置風險，短線強勢多方可延續到台積電法說會前，前天缺口2萬9770點未回補前將再形成波段走勢。

國票證券指出，CES展開展，點燃科技股投資情緒，加上川普強勢打擊委內瑞拉，油價有望維持在低檔，降息持續進行，資金動能無虞，後續仍有創高可能，持續看好AI族群；AI伺服器ODM族群營運展望樂觀，加上股價相比先前多有回檔，當前位階可分批介入。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法