財經青紅燈》從8千點到3萬點

2026年第2個交易日，台股就在台積電領軍下衝破3萬點大關，改寫多項歷史紀錄。自2016年民進黨重返執政以來，台股從2016年5月19日的8095.98點，一路漲到2026年1月6日的3萬576.3點，飆漲2.78倍；相較於馬政府任內，台股從9295.2點跌到8095.98點，跌幅12.9%，萬點遙不可及，2萬點更成為官員口中的「玩笑話」。藍綠執政下，台股表現天差地別，原因到底出在哪裡？

回顧過去20年，國民黨與民進黨執政時期，最大的不同就是兩岸政策，當年馬政府一味傾中，除因「服貿協議」引爆太陽花運動外，2015年中國紫光集團宣布入股台灣半導體封測廠，還對外放話要買下台積電，當時政府更討論開放中資入股IC設計，引發數百位產學人士連署反對。所幸，蔡政府上任後拍板不開放中資入股，台灣半導體產業的危機才解除；而蔡政府及賴政府執政下，政府經貿政策也從重押中國轉為全球布局，從大舉西進轉為南向及東進等。

試想，若當年讓中資吃下台積電及聯發科等半導體大廠，如今台灣半導體產業恐是另一番光景。首先，美中貿易戰爆發後，被中資染指的台廠可能同遭美國制裁，且中國經濟疲軟將拖累台灣；再者，若中資透過入股奪取台灣半導體技術及人才等，台灣還會有「護國神山」嗎？半導體產業優勢何在？台灣經濟成長率還能破7%嗎？人均GDP還能超日趕韓嗎？台股還能站上3萬點嗎？答案恐怕都是否定的。所以，「錯誤的政策比貪污更可怕」，這句話絕非危言聳聽，不論哪個政黨執政，政府均應戒之慎之。（鄭琪芳）

