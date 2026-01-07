營收獲利速報︰穎崴、勤凱

穎崴董事長王嘉煌。（資料照，記者洪友芳攝）

客戶需求強 穎崴12月營收年增1倍

〔記者卓怡君／台北報導〕半導體測試介面解決方案廠穎崴（6515）去年12月合併營收9.28億元，月增48.42%、年增高達103.79%，創下單月歷史新高；去年第4季合併營收22.34億元，季增23.82%、年增45.13%；全年合併營收為78.57億元，年增35.51%，寫下歷史新高。

穎崴因AI、HPC（高效能運算）、ASIC（客製化晶片）等客戶需求強勁，同時在AI驅動及大型AI巨頭資本支出與晶圓投片力道延續下，推升去年12月合併營收創下歷史新高，目前高階、高頻高速產品線產能滿載，需求強勁。穎崴持續布局先進製程、先進封裝所帶動的高階測試市場需求，提供AI伺服器板級測試解決方案，滿足AI驅動下的IC先進測試需求。

漲價效應 勤凱營收創新高

〔記者張慧雯／台北報導〕受到客戶拉貨動能強勁，再加上漲價效應助陣，電子材料大廠勤凱（4760）去年12月營收1.95億元，單月、第4季、全年營收同創歷史新高，展望今年勤凱預期在新品發酵下，業績也將維持成長趨勢。

由於貴金屬價格狂飆，勤凱表示，公司已鎖定中長期原料銅的貨源，至於銀的部分也在持續建立安全庫存中，希望與客戶共同維持供應鏈健康。

勤凱指出，除了漿料產品外，近年來積極開發先進封裝CoWoS、無人機通訊系統等散熱材料TIM1散熱膏，有望自今年第2、3季開始小量出貨；同時，應用於玻璃基板技術的玻璃通孔中介傳輸材料（TGV）也已完成各項驗證，準備開始出貨，視未來應用狀況，有望帶動全年營運持續向上。

