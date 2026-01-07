臻鼎、尖點去年營收創紀錄 今年續拚新高

臻鼎去年營收創下新高，公司預估今年進入高速成長。（記者卓怡君攝）

AI伺服器需求強勁 帶旺PCB、鑽針廠

〔記者卓怡君／台北報導〕在AI伺服器需求強勁帶動下，PCB廠去年營運表現亮眼，PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、鑽針廠尖點（8021）去年營收同創歷史新高，臻鼎看好今年營運進入高速成長，尖點在鑽針新產能到位後，今年營運也有望再創新高；尖點與臻鼎已建立策略合作夥伴關係，雙方正攜手開發高效率、高可靠度的先進鑽孔製程技術，充分結合雙方在精密鑽孔製程與高階材料應用上的技術優勢，強化深度合作。

雙方攜手開發先進鑽孔製程

尖點去年12月合併營收4.66億元，月增6.5%、年增44.29%，營收創單月新高，去年全年合併營收44.1億元，年增24.54%；因AI伺服器與高速運算客戶需求強勁，高階鑽針供不應求，尖點去年下半年啟動擴產計畫，鑽針新產能預計今年第1季全數到位，月產能將由3100萬支，提升至3500萬支，預估今年高階產品比重有望提高至50%。

臻鼎去年12月合併營收為193.21億元，月增6.62%、年增22.70%，創下歷年同期次高，去年第4季營收與全年營收則同創歷史新高。展望今年，臻鼎指出，客戶在AI伺服器、光通訊、IC載板及AI應用產品等高階應用相關需求維持強勁，預期相關營收貢獻將逐漸放大。同時，隨著淮安、泰國及高雄廠高階產能陸續開出並逐步發揮效益，近期有10個廠在動工建設中，預計資本支出達500億元以上，今年將高速成長，營收可望再創新高。

