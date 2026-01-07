輝達新一代晶片全面投產 黃仁勳︰運算效能提升5倍

輝達執行長黃仁勳5日在拉斯維加斯CES展示Rubin GPU與Vera CPU。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳5日公布該公司最新Vera Rubin平台，表示新一代晶片已「全面投產」，較上一代Blackwell晶片，其人工智慧（AI）運算的效能提升5倍。

黃仁勳在拉斯維加斯舉行的消費性電子展（CES）指出，Vera Rubin平台將在今年下半年上市，並已在輝達實驗室測試該平台。此名稱是紀念20世紀中葉，在觀測天體運動上做出開創性發現的美國天文學家維拉．魯賓。

請繼續往下閱讀...

路透報導，Vera Rubin平台由6顆輝達全新晶片組成，其旗艦伺服器包含72顆輝達圖形處理器（GPU）與36顆新中央處理器（CPU）。

他也展示如何將這些晶片串聯成模組，每個模組可包含1000多個Rubin晶片，表示這些晶片可將生產「符元」（token）的效能提升10倍。符元是AI系統的基本單位。

黃仁勳表示，為了獲得如此卓越的效能，Rubin晶片使用了專有的數據類型，希望未來更多產業採用該數據類型。他說，「這就是我們只增加1.6倍的電晶體數量，卻能如此大幅提升效能的原因」。

Vera Rubin平台訓練AI推理 成本降至Blackwell的1成

華爾街日報也報導，輝達在測試Vera Rubin平台時假設，開發者很快將使用多達10兆個數據參數來訓練AI模型，若使用Rubin GPU，開發者將可在1個月內訓練出這樣的模型。而在推理方面，與Blackwell相較，Rubin可將成本降至1/10。

輝達也推廣一系列新的編程庫與其他軟體產品，使其晶片更易於用在高階計算任務，尤其是機器人、自動駕駛汽車，以及黃仁勳所稱的「物理AI」等其他應用中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法