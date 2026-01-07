書劍集》川普襲委國的經濟震撼

美國突然對委內瑞拉採取軍事行動並拘捕其總統夫婦，經濟上的衝擊則直接反映在國際油價的有限波動。（歐新社）

◎歐陽書劍

美國突然對委內瑞拉採取軍事行動並拘捕其總統夫婦，速度及強度都震驚國際社會。各國因地緣距離、能源依賴與政治利害的差異，而有不同的即時衝擊感，也存在認知與反應的時間落差。政治層面的後續效應與政策調整，仍有待觀察；經濟上的衝擊則直接反映在國際油價的有限波動。美國總統川普的大動作，影響尚未完全顯現。

對委內瑞拉行動的解讀，各國領導階層不一定願意完整呈現；但川普就任總統不滿一年，美國政策對經濟的影響，已由投資人及企業在金融市場上給予充分的評價。川普在去年四月宣布對等關稅政策及延後，以及其後稅率下修等多次轉折，都造成全球股市的激烈起伏，顯示美國政策的外溢效應。

請繼續往下閱讀...

川普的政策造成金融市場的震盪，然而近一年來全球股市依然牛氣沖天，上下波動未壓抑股市走揚，經濟表現也優於國際機構原先所預測。對等關稅實施後，美國通膨未有太大波動，二〇二五年十一月的消費者物價指數（CPI）年增率只有二．七％，雖未持續走低，但也算穩健，使經濟有穩定發展的機會。

政治版圖多有合縱連橫，經濟的發展則連結更甚。對等關稅雖有拉高物價之理論上的必然，不過一年來走低的油價，則對通膨的壓制貢獻良多。這樣的現象說明了一個事實：經濟表現非一人說了算，也不只受一事所決定。

川普的政策依然是非常重要的經濟變數。委內瑞拉事件進一步確立他貫穿政經影響力的意志；除了對外的經貿政策，聯準會（Fed）新主席的任命也受到關注。川普不一定能主導聯準會的貨幣政策，但一定會任命配合的聯準會新任主席；他於二〇二五年九月新任命的聯準會理事，在迄今已召開的三次貨幣政策會議中，都主張降息二碼，比一碼的最後決議更為寬鬆。

油價、股市的波動不會停止，但經濟除了會自己找出路，也會隨著新的政經情勢而重新趨於平衡。舉手投足間都引人矚目的川普，雖經常有戲劇性的行為，卻不乏得出出人意料的結果；他雖偏好弱勢美元及低利率，但在他的前一次總統任內，美元指數僅是狹幅波動。或許美國與全球未來一年的經濟，還是走在彎曲，但不脫離軌道的路上。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法