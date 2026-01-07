對房市絕望 中國富豪調整資產配置

中國有錢人正悄悄調整退休和投資規劃，系統性地減少房地產持有數量，同時增加對保險、黃金和海外資產的配置。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於中國房市連跌多年，中國有錢人不再將房產列入退休和投資規劃中。香港《南華早報》報導，胡潤研究院的調查顯示，中國有錢人正悄悄調整退休和投資規劃，系統性地減少房地產持有數量，同時增加對保險、黃金和海外資產的配置。

投資組合 增持保險、黃金、海外資產

現年六十餘歲、來自廣東的製造商李江（音譯），從二〇二〇年起就陸續出售房產；他在事業巔峰時期將大部分財富集中投資房產，曾經擁有七棟房產，涵蓋市中心商業區的公寓到高檔郊區別墅，但目前只留下兩棟房子，一棟自用、一棟給海外學成歸國的兒子住。李江說：「房產投資感覺更像是一種不確定性或負擔，一棟就足以安享晚年。」他已將部分財富配置於高額的壽險和頂級醫療保險，並要兒子投資聚焦於新興產業的信託基金。

李江的觀點似乎得到許多中國富豪的認同，胡潤研究院的調查也顯示，中國富豪正在減少持有房產，轉而增持保險、黃金和海外資產。隨著這些具有影響力的群體調整其投資組合，可能對中國退休和投資市場的整體格局產生影響。

胡潤近日發布的中國高淨值個人退休策略報告顯示，中國年滿六十歲的人口已超過三億人，平均每日退休約五．五萬人，但高淨值家庭數量卻在減少。報告指出，到二〇二五年，資產超過一千萬元人民幣（新台幣四五〇〇萬元）的高淨值家庭數量年減〇．八％至二〇六．六萬戶，資產超過一億元人民幣的超高淨值家庭數量則年減一．七％至十三萬戶。資產基礎的萎縮加劇了這個群體對未來現金流穩定和曝險的敏感度。

報告指出，過去中國高淨值人士的財富累積主要依賴房產增值和企業分紅。但在未來一年，他們計畫減少房產投資和銀行理財產品的持有數量，同時增加對保險、黃金和股票的配置。

