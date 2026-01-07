中國鉅額順差 45%靠倒貨一帶一路

去年前11個月，中國貿易順差突破1兆美元，當中45％的順差來自一帶一路國家。（彭博資料照）

去年前11月對一帶一路國家順差年增16個百分點 對美年減逾10個百分點

〔編譯魏國金／綜合報導〕根據中國海關數據，去年前十一個月，中國貿易順差突破一兆美元，創空前紀錄。日本經濟新聞分析發現，當中四十五％的順差來自一帶一路國家，美國僅占二十四％。

報導說，去年前十一月，一帶一路國家為中國創造約四八〇〇億美元的貿易順差，較前一年同期增加十六個百分點，也創二〇一三年中國國家主席習近平提出該倡議以來最高點。反觀美國則年減逾十個百分點，二〇一八年該占比超過九十％達最高峰，之後下滑。

一帶一路倡議包含一系列跨境基礎建設計畫。亞洲、非洲、南美等地區的一五〇個國家簽署加入。

提供基建、採礦技術卡位

廉價取得油氣、礦產資源

去年七月，中國江蘇一家國有營建機械公司開始向汶萊出口大型液壓挖掘機，用於採礦與基礎設施建設，該公司也提供技術訓練與售後支援。

東南亞國家汶萊蘊藏豐富的石油、天然氣與其他資源。中國深化與一帶一路國家的關係，希望最終能取得天然資源相關利益。

中國出口至非洲的綠能產品也節節攀升，截至去年六月的一年間，南非、奈及利亞等非洲二十五國進口的中國太陽能板年增六十％。

去年前十一月，中國對一帶一路國家的出口年增十一．六％，遠高於全球出口年增五．四％以及對美出口年減十八．九％。

生產過剩產品 傾銷各國

據信中國以超低價格，將生產過剩的電動車與鋼鐵等產品傾銷至這些貿易夥伴國家；同時，中國也被控透過第三國，增加對美國與其他國家的出口，凡此種種，恐使一帶一路國家的反彈情緒加劇。

報導說，中國也增加對一帶一路國家的投資與貿易，根據澳洲格里菲斯大學與中國上海復旦大學的聯合研究，去年上半年，中國對一帶一路國家包括建設等相關投資達一二四〇億美元，創二〇一三年以來新高。

這些新增投資以礦產豐富的非洲尤其顯著。中國加大投資，以期擴大影響力，與川普政府對支援開發中國家的消極立場形成鮮明對比。

