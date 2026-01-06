台灣最佳國際品牌 國泰金控連9年登前10大

國泰金控2025年再度點亮台北101，與全台民眾攜手迎接新的一年。（國泰金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕經濟部產業發展署「2025年台灣最佳國際品牌價值調查」5日揭曉，國泰金控以品牌價值6.91億美元，榮登第六殊榮，連9年蟬聯台灣最佳國際品牌前10大。

國泰金控深耕台灣逾60年，秉持永續經營理念，全力透過資產管理為客戶創造價值，引領台灣邁向亞洲資產管理中心，亦順應數位發展趨勢，推動全方位AI落地應用，致力成為數據與技術驅動的科技金融公司；且國泰長年積極參與全球氣候治理，更以防詐、健康促進等行動，守護全民身心財，妥善發揮自身金融職能，以行動支持文教與藝文，落實與社會「共創更好」的品牌理念。

「台灣最佳國際品牌」調查與全球權威品牌調查機構合作，藉由量化財務分析與品牌經營管理的質化構面分析，從國際視野協助台灣企業全方位評估自身品牌價值。

國泰金控作為台灣最大資產管理業者，累積逾60年投資經驗，除了保險及銀行兩大業務，正全力推動「資產管理事業」為第三獲利引擎，宣示未來10年將國泰投信資產管理規模擴展至15兆元，致力邁向亞洲資產管理中心；並於2025年10月攜手Bloomberg舉辦第二屆「國泰資產管理高峰會」，以匯聚國際觀點、深化資產管理布局為目標，積極打造台灣與國際市場對話的重要平台。

為強化永續治理架構，國泰金控於2025年設立「永續長」職務，由總經理李長庚兼任，統籌全集團ESG策略與執行；並連續9年舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，2025年以「永續前瞻新局」為主題，吸引約5000人次與會，涵蓋逾700家上市櫃公司，總市值占台股8成。

