財經青紅燈》誰賺到149萬？

四個好友在元旦假期相約見面聊天，其中兩位來自科技業、兩位來自傳統產業，沒多久聊到去年大家從股市賺到多少錢，看到有媒體寫到平均每位股民去年大賺149萬元，兩位在傳統產業工作的人徒呼負負，因為薪水不但比科技業差，業外收入也比不上。

姑且不論去年平均每位股民賺149萬元、在不扣除外資持股47%是否正確，去年台股集中市場市值增加20.46兆元，其中光是台積電（2330）一家公司就貢獻近11兆元、超過一半，且台積電的外資持股高達72.7%，等於11兆有8兆要算外資的，即便台積電股東是全台最多，但也改變不了國人去年從股市壓根沒有賺到這麼多錢。

統計去年上市櫃公司股價表現，約600家上漲、下跌高達1200家，等於上漲家數只占1/3，但這些公司卻貢獻全數的漲點，而其中大多是高價、AI相關公司，等於一個股市、兩個世界，傳產及沒沾到AI光芒的科技公司，去年營運相對失色。

股市就是呈現未來台灣產業發展的寫照，從多數高價股都是AI供應鏈來看，就能知道AI產業當道的時間不會這麼快結束，至少還有兩年好光景，傳統產業無法轉型跟AI相關，從業人員當然也不能自怨自艾，得想辦法幫自己加薪。

買不起一整張高價股就買零股，不知道買什麼股票就買台積電，因為未來5年沒有一家公司晶片製造能力比它強，若不買股票也可以買0050或高科技ETF，風險相對較低。

傳產業員工沒辦法一夕成為科技業員工，但我們讓這些科技業員工幫我們打工賺錢，成為這些公司的股東，以後跟科技業朋友聚會，就可以謝謝他們辛苦的幫我們賺錢，不用再怨聲載道！（陳永吉）

