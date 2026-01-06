鴻海AI放量帶動 2025營收突破8兆元

鴻海昨日公布去年12月營收，除了寫下單月新猷，也讓第四季、全年營運同步改寫歷史新高紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠鴻海（2317）受惠於AI雲端需求持續放量，帶動集團2025年出貨大幅成長，營收規模與成長幅度全面升級，該公司昨日公布去年12月營收，除了寫下單月新猷，也讓第四季、全年營運同步改寫歷史新高紀錄。

年增18% 同創歷史新高

鴻海去年12月營收8629億元，月增2.2%、年增31.77%，創歷年同期新高；第四季營收2兆6028億元，季增26.51%、年增22%，改寫單季新高；全年營收則達8兆998億元、年增18%，同樣創下歷史新高。

從12月產品結構來看，鴻海指出，雲端網路產品與元件及其他產品表現最為突出，受惠AI雲端產品需求強勁，以及主要業務相關零組件出貨增加，帶動營收月對月、年對年皆呈現強勁成長；相較之下，消費智能產品因前期節日備貨墊高基期，月對月略為衰退，但年對年表現持平；電腦終端產品則因新品推升比較基期，月對月與年對年皆呈現衰退。

以去年全年表現來看，鴻海雲端網路產品與元件及其他產品，均較前年同期顯著成長，顯示AI雲端應用已從單一專案，逐步轉化為穩定支撐營運的結構性動能；電腦終端與消費智能產品則大致維持持平水準，整體營收成長主要由雲端與零組件相關業務帶動。

展望今年第一季，鴻海指出，儘管資通訊產品進入傳統淡季，但在AI機櫃出貨持續放量下，即使去年第四季基期已高，單季營收的季節性表現，仍可望接近過去5年區間上緣，顯示AI雲端需求對營運的支撐力道，短期內仍具延續性。

