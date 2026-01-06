居高思危 分析師：注意AI驅動通膨風險

分析師警告，AI投資熱潮推動的通膨飆升，是今年最被低估的風險。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，今年開年以來，全球股市在人工智慧（AI）狂潮帶動下一路飆高，卻忽略可能破壞這波行情的最大威脅之一，即部分由AI投資熱潮推動的通膨飆升。

今年美股七大科技公司貢獻漲幅的一半，二〇二五年美股出現兩位數字漲幅，並創下歷史新高；與此同時，市場對AI和貨幣寬鬆政策的樂觀情緒，推動歐洲和亞洲股市在二〇二五年創下新高。

對進一步降息的預期，也提振債券市場，隨著通膨回落，美國國債投資人獲得五年來最佳年度報酬，儘管通膨仍高於美國聯準會（Fed）設定的二％目標。

今年美國、歐洲和日本政府的刺激措施和AI的蓬勃發展，預料將重振全球經濟成長，並再度推升通膨，因而促使各國央行結束降息週期，以遏止熱錢流入還在瘋AI的市場。

皇家倫敦資產管理公司多元資產部門主管葛林瑟姆（Trevor Greetham）表示：「你需要一根針戳破泡沫，收緊貨幣政策或許能做到這一點。」雖然他仍持有大型科技股，但預計今年底全球通膨將大幅飆升。

葛林瑟姆說，收緊資金將降低投資人對投機性技術的偏好，增加AI計畫的融資成本，並降低科技公司的獲利和股價。

分析師指出，微軟、Meta（臉書母公司）和Alphabet（Google母公司）砸下數兆美元興建新資料中心，也是帶動通膨升高的因素，因為這項計畫消耗能源和先進晶片的速度非常快。

摩根士丹利策略師席茲（Andrew Sheets）表示：「根據我們的預測，成本將會上升而非下降，因晶片成本和電力成本都在上漲。」他說，由於企業對AI的大量投資，美國消費者物價指數（CPI）將持續高於Fed的二％目標，直到二〇二七年底。

Aviva Investors在其二〇二六年展望中指出，一個重大市場風險將來自於各國央行結束降息週期，甚至開始升息，因AI投資和歐洲、日本政府的刺激性支出浪潮，將帶來通膨壓力。

