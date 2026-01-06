台積竊密案 再揪一內鬼求刑8年8月

東京威力盧姓主管被查獲刪除竊密台積電資料涉滅證，昨被高檢署追加起訴。（資料照）

追加起訴陳姓共犯 東京威力主管涉刪檔滅證 也被起訴

〔記者劉詠韻、吳昇儒／台北報導〕台積電二奈米製程核心技術外流案有新進展！台積電離職工程師陳力銘涉嫌勾結在職工程師吳秉駿、戈一平翻拍機密資料，高檢署去年已依違反國家安全法起訴三人。檢方續查，陳力銘另供出一名台積電陳姓工程師重製國家核心技術，並查獲東京威力盧姓高階主管於案發後刪除資料涉嫌滅證，昨依法追加起訴，分別對陳力銘求刑七年、陳姓工程師求刑八年八月、盧男求刑一年，並對東京威力公司追加求處罰金二五〇〇萬元。

求處東京威力罰金 原1.2億再增加2500萬

檢方偵辦期間為釐清東京威力公司是否符合國安法第八條「已盡力防止不法行為」的免責要件，深入調查後發現，該公司雲端硬碟內仍有台積電列為國家核心關鍵技術的營業秘密資料，內容涉及「十四奈米以下製程之IC製造技術，以及其關鍵氣體、化學品與設備技術」。

陳力銘於偵查過程中，經提示相關事證後坦承犯行，並供出共犯陳姓員工，使檢方順利追查案情。檢方考量其自白及協助偵辦，求處有期徒刑七年，並建請法院審理時，依國安法規定酌情減輕刑責。

至於陳姓台積電員工，檢方認為其犯後迄今未完全坦認犯行、態度不佳，依法求處徒刑八年八月。東京威力公司盧姓主管，被控於得知陳力銘遭台積電發覺犯行後，為卸責而刪除陳力銘上傳的相關檔案，導致犯罪證據遭湮滅，已構成妨害刑事案件調查，且犯後仍否認犯行，檢方求處有期徒刑一年。

另因東京威力公司依檢察官要求提供相關資料，配合調查，對釐清案情雖有助益，但仍難認已完全履行防止義務，因此繼去年十二月遭追加起訴並科處一．二億元罰金後，檢方再依法求處罰金二五〇〇萬元。

