趕上拉積盤 含積量高ETF受青睞

高「含積量」台股ETF一覽表

〔記者張慧雯、卓怡君／台北報導〕「沒有AI就剩BI（悲哀）、沒有台積就只能GG（陣亡）」。買不起寫下新天價的台積電的散戶，昨日資金流向「含積量」高的ETF，包括元大台灣五〇、富邦科技，還有主動型ETF如主動統一台股增長、主動復華未來五〇全數擠進成交量排名前二十。

台股昨飆上三萬點大關，台積電大漲五．三六％，貢獻加權指數九成漲點，再寫一個人武林的拉「積」盤，盤面逾七成個股下跌，強勢個股集中在台積電供應鏈、半導體、記憶體等。

請繼續往下閱讀...

台積電領頭狂飆，元大台灣五〇直接受惠，昨日收盤價、基金規模雙創新高，最新規模高達一兆七三一億元，昨日成交量排名第五。根據CMoney統計，目前台股ETF中，「含積量」以富邦科技排第一、超過七成，昨擠進成交量排行榜第十四名。

法人分析，市值型ETF的特性比較不容易錯過台股行情，以台灣五〇指數來看，去年含息報酬率超過三十七％，優於加權股價指數含息報酬率的二十九．五％；且調降經理費率與分割後，有利小資存股、低門檻優勢吸引市場資金流入，成為存股首選。

至於主動統一台股增長、主動復華未來五〇，兩檔主動型ETF昨也成為「吸金神器」。法人認為，主動型ETF在多頭市場中，比傳統被動型ETF更有機會獲取「超額利潤」，去年推出後頗受市場積極型投資人的喜愛。

法人建議，今年選股宜聚焦台積電延伸的先進製程及先進封裝（CoWoS）、ASIC、PCB、CCL、電源、散熱（液冷）、機構件等獲利高成長族群；中小型股聚焦於利基型零組件與客製化服務供應商。傳產方面今年行情也不寂寞，可留意消費概念（降息及關稅影響趨緩的成衣製鞋、汽車）、政策相關（國防軍工、水資源、穩配息金融股）及電子紅利受惠股（特化族群）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法