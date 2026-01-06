台幣重貶1.19角 收31.538逾8個月新低

新台幣匯率由升轉貶，最後收在31.538元、重貶1.19角，創逾8個月新低。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國對委內瑞拉發動大規模空襲，並逮捕總統馬杜羅夫婦，地緣政治風險加劇，美元指數大漲，非美貨幣承壓，新台幣匯率早盤受到台股拉抬，一度升破三十一．四元兌一美元；午後風向丕變，在外資轉頭殺出下，應聲貶破三十一．五元關卡，最後收在三十一．五三八元、重貶一．一九角，匯價創逾八個月新低，總成交量擴大至二十二．三三五億美元。

昨日股匯走勢呈現分歧，新台幣上午一度隨台股行情走升最高觸及三十一．三七一元，午後由升轉貶，且直接貶破三十一．五元關卡，最低下探三十一．五四六元，高低震盪達一．七五角，並貶破近期整理區間。

匯銀主管表示，美元因地緣政治風險增溫走高，非美貨幣承壓，避險資金短線流向美元，對台幣不利；而台股創新高、台幣逆勢走貶，也要留意外資居高思危，逢高獲利調節的可能。通常新台幣貶破三十一．五元後，將開啟前往三十二元空間，但出口商通常在農曆春節前會有台幣需求，出口商逢低進場拋匯也有機會為台幣帶來支撐，短線不排除在三十一．五元附近震盪整理。

展望後市，除持續觀察拉丁美洲地緣政治風險是否擴大外，投資人也緊盯美國本週將公布的一系列就業數據，特別是週五的非農就業報告。市場預期，聯準會一月可望維持利率不變，美國經濟數據表現，將成為影響美元與全球資金流向的關鍵變數。

根據央行統計，昨日截至下午四點，美元指數漲〇．三二％、台幣重貶〇．三八％成為單日最弱亞幣；韓元與新加坡幣同步下跌〇．一二％、日圓貶值〇．〇八％，僅人民幣升值〇．一二％。

