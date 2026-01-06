AI點火亞股歡騰 金銀雙漲

亞股昨飆漲，日經二二五勁揚3％，突破5萬1千點，直逼兩個月前創下的新高紀錄。（歐新社）

地緣政治疑慮淡化 台、韓股雙創歷史高點 油價黑翻紅

〔編譯魏國金／綜合報導〕在投資人尚在評估美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅的戲劇性行動對市場影響之際，人工智慧（AI）主題成為關注焦點，亞股昨飆漲，其中台股與韓股雙雙創下歷史高點，金價與銀價也走高，油價由黑翻紅。

MSCI亞太地區指數（不含日本）昨漲一．三一％，創新高。日經二二五勁揚三％，突破五萬一千點，直逼兩個月前創下的新高紀錄。韓國綜合股價指數（Kospi）與台股分別飆漲三．四三％、二．六％，同創新高。

高盛報告指出，AI投資，尤其是來自美國的投資激增，大力提振台灣的經濟成長，對韓國也有一定程度的助益。美國每一美元的AI投資，就有五到十美分流入台灣，其餘許多流向亞洲，而台積電是單一最大供應商。

中、港股市表現持平

相較之下，中國市場表現較平淡，香港恒生指數交易持平，受中國原油公司拖累，香港恒生綜合指數能源業下跌二．六％。澳股也幾乎持平，主要礦業公司的上漲抵銷能源股下跌。

景順亞太區策略師趙大衛（音譯）說：「在北亞，市場關注的焦點仍是節節上升的AI投資帶來的結構性利多，而非地緣政治疑慮。」凱投宏觀首席經濟學家謝林也指出，美國推翻委國總統馬杜羅，短期內不太可能對全球經濟產生重大後果，但政治與地緣政治影響將持續發酵。

那斯達克一百指數期貨上漲〇．七％，美光與英特爾盤前交易漲逾三％，標普五百上漲〇．三％。英、德、法等歐洲主要股市早盤漲幅在〇．七％至 〇．〇三％之間。

布蘭特原油昨台灣時間晚間九時上漲〇．七％，每桶報六十一．二美元，西德州中級原油漲〇．八四％報五十七．八美元。黃金現貨上漲一．八％，每英兩報四四一一美元，白銀現貨跳漲三．二五％報七五．二美元。

10年期美債殖利率走跌

債券市場方面，美國十年期公債殖利率下降〇．〇二個百分點至四．一七％，委內瑞拉事件是否增添美債的吸引力，或者對通膨的疑慮將減少美債需求，有待觀察。

