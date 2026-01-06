台股大漲755點 衝上3萬大關 加權指數收30105點 台積電1670元同創新高

台股在台積電等電子權值股帶動下狂飆，加權指數上漲755.23點，以30105.04點作收，創下新高。（歐新社）

護國神山領軍 盤中一度漲近九九〇點

〔記者張慧雯／台北報導〕護國神山台積電領軍，昨日股民一同見證台股站上三萬點的歷史紀錄！今年第二個交易日，台股在台積電等電子權值股帶動下狂飆，盤中一度大漲近九九〇點，終場加權指數上漲七五五．二三點，以三〇一〇五．〇四點作收，成交量超過八千億元，指數與成交量同創新高。

成交量超過八千億元 也創歷史新高

權值王台積電昨終場大漲八十五元、達一六七〇元新天價，法人估計，光台積電就貢獻大盤約六七八點漲點，換句話說，扣除台積電後，其實只上漲七十多點，導致大盤創新高，下跌個股數量卻大於上漲個股。

不少投資人擔心「拉積盤」是危險訊號，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉分析，主要反映市場對晶圓龍頭大廠將於一月中舉行法說會的正向預期，包括去年第四季獲利與今年在先進製程的資本支出，因此資金積極回補晶圓龍頭大廠與相關供應鏈個股。

元大投顧則提醒，昨日台股日K棒出現逾四百點的多方跳空缺口，雖然大盤各期均線呈現多頭排列，但月線乖離率已拉升至六％以上，後續恐有短線獲利了結賣壓，預料近期加權指數將守穩短期均線高檔震盪。

觀察昨三大法人動向，外資賣超七十六億元、投信買超不到一億元，僅自營商大買逾一〇七億元，呈「外資調節、內資撐盤」現象。法人認為，台股中長線無虞，農曆年前還有高點可期，但「漲多就是風險」，投資人進場時一定要更謹慎，避免追高殺低。

