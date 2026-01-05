房市續陷僵局 業界︰價量橫盤整理

房產業者分析，隨著去年買氣急縮，預期今年已無大幅量縮空間，約在上下五％震盪，房價可能維持盤整格局。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕目前房市買氣陷僵局，主要是利率拉高、貸款成數減少及政策管制房貸等三因素，尤其當前股市續攀新高，經濟無明顯轉壞跡象，預期房貸管制鬆綁可能要等到今年下半年。不過，房產業者分析，隨著去年買氣急縮，預期今年已無大幅量縮空間，約在上下五％震盪，房價可能維持盤整格局。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，儘管央行將不動產放款集中度管制權限下放到各銀行，但仍未鬆綁第七波選擇性信用管制，主因整體經濟環境穩定，衍生股市過熱之虞，為避免財富效果外溢房市的慣性，才會繼續嚴管；加上過去幾年房市大多頭以及持續打炒房，建商、投資客大開槓桿以致資不抵債的狀況屬極少個案，所以主管機關更沒有鬆綁的理由。但因連續一年以上的買氣修正，市場需求單純、籌碼乾淨、基期已低，可推論量再縮也有限，將出現價量持續橫盤整理的格局。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，國內投資管道有限，大多以股房為主，而股房與經濟強弱的關聯度甚高；過去房市出現恐慌拋售與房價急跌的情況，通常是發生經濟、地緣性政治或天災與傳染病等黑天鵝事件，但展望未來，台灣產業與經濟前景均旺，稱之為台灣經濟新黃金年代也不為過。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，新青安吸引太多購屋族群湧入，房市出現不理性的榮景，迫使央行出手降溫，第七波管制已上路逾一年，解鈴還須繫鈴人，未來政策若是要房市軟著陸，才比較有鬆手的空間。

