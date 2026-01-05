第7波管制逾年 都會房價僅微降

第7波管制逾1年 官版、民間版房價指數變化

台中市跌幅2.42％最深

〔記者徐義平／台北報導〕被稱為「金龍風暴」的中央銀行第七波選擇性信用管制，二〇二四年九月實施，至今已超過一年。觀察官方、民間版房價指數變化，二〇二五第二季內政部住宅價格指數，僅較二〇二四年第三季微幅下修〇．六九％；六都中，中南部四都均下跌，以台中市跌幅二．四二％最深。

進一步觀察彙整新建案的國泰房地產指數，以及中古屋交易的信義房價指數、政大永慶即時房價指數等民間版數據，其中二〇二五年第三季國泰房地產指數，六都加新竹縣市的大廈新案每坪平均房價，對比二〇二四年同期僅微跌〇．三二％，台北市、台中市、台南市及高雄市甚至上漲，其中台北市、台中市年漲逾四％，即便新北市、桃園市及新竹縣市下跌，但僅新竹縣市年跌二．二八％最高，其餘兩都年跌幅都在一％以內。

至於二〇二五第三季信義房價指數，對比二〇二四年同期，全國年漲〇．一四％，七大都會區中，台中市、高雄市等年跌逾五％較深，新北市、新竹縣市及台南市年跌均不到三％。

政大永慶即時房價指數則顯示，二〇二五年第三季全國房價年跌六．八三％，七大都會區年跌幅全數五％起跳，又以高雄市年跌九．三二％最深，台中市與台南市的年跌均逾七．五％。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，國泰房地產指數以預售、新成屋建案為主，是反應景氣走向的「領先指標」；而官方房價指數因樣本侷限於實價登錄資訊，算是「落後指標」。至於房仲業者發布的房價指數除了實價外，還加上集團成交的市場資訊，即時性較強，可謂「同時指數」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，這一波房市榮景主要受惠於經濟面強勁，加上新青安助攻，實屬「有基之彈」；但受到央行強力壓制影響，出現罕見「股動房不動」現象，且無論是中古與預售，房價修正幅度均低於預期。

