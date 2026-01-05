台股勢旺 法人:今年高點「保底」3萬

法人多認為，今年台股高點「保底」3萬點，權值股將繼續擔綱要角。 （中央社資料照）

權值股仍擔綱要角 台積法說可望釋出毛利率續揚

〔記者張慧雯／台北報導〕新年新氣象，台股一月二日今年交易首日即再創歷史新高、來到二萬九三四九點，氣勢如虹。法人多認為，今年台股高點「保底」三萬點、高點上看三萬五千點，權值股將繼續擔綱要角，權值王台積電每上漲一元、就貢獻台股近八點，市場更期待一月中台積電法說會，看好毛利率續揚。

今年台股企業獲利 預期將雙位數成長

保德信市值動能50ETF經理人楊立楷指出，台股今年持續受惠AI需求，全球對台灣出口產品的需求續強，尤其涵蓋AI、半導體與電子零組件相關領域的電子產品、資訊通信年增率相對突出，也推升產能；同時，國際AI巨頭紛紛擴張資本支出並簽署合作協議，預期相關乘數效應將推動應用層面百花齊放，對台廠AI供應鏈將是重大利多，預估今年台股企業獲利可延續雙位數高速成長。

野村台灣增強五十主動式ETF基金經理人林浩詳也表示，受惠AI、通訊與先進製程拉動的中長期需求，投資人可持續留意記憶體（如模組與控制IC供應鏈）、PA（功率放大器）、板材與PCB鑽針、半導體材料等族群。他指出，就產業事件觀察，荷蘭半導體廠恩智浦（NXP）宣布將在明年前關閉美國RF GaN廠並淡出5G功率放大器晶片業務，預期釋出的市占與訂單可望挹注台系PA供應鏈，穩懋、全新、宏捷科等接單機會大增，股價動能也隨之受惠。

元大投顧分析，台股創新高後，投資人後續多觀察「量價」變化，若持續上攻，成交值不宜萎縮，若漲多拉回，則應留意五日均線抗跌情形，做為強弱依據；同時，看盤指標仍以台積電為主，台積電預計一月十五日召開法說會，投資人可多參考外資進出動態。

