中經院長︰川普忙大事 台灣關稅再等等

中經院院長連賢明分析，川普手上還有其他大事，相較之下，台灣關稅談判事務還要再緩緩。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國總統川普三日對委內瑞拉發動「手術式軍事打擊」，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子。中經院院長連賢明分析，這次行動象徵川普宣告美國門羅主義復活，可觀察門羅主義是否擴及亞洲國家，川普手上還有其他大事，相較之下，台灣關稅談判事務還要再緩緩。

連賢明表示，川普作風不怕爭議或衝突，與過去幾任共和黨籍總統不同的是，川普不希望介入國際事務變成國內經濟負擔，所以偏好「手術式軍事打擊」（Surgical strike）；但這次攻擊成功也因馬杜羅的支持率低，未引起委國民眾群起反彈，預期應不至於擴及其他美洲國家。不過，川普宣告門羅主義復活，對於那些反美的美洲國家及過去介入美洲政治的大國，會有不少警惕。

他指出，較有趣的是門羅主義是針對西半球，但川普能否容忍東半球和其他國家分享權力？特別是亞洲國家，可以觀察接下來韓國總統李在明出訪中國的規格和協議，到底韓國對美國和中國的態度有沒有明顯差別？有沒有要延續當初李在明講的「務實外交」？也就是「安全靠美國，經濟靠中國」的策略。協議中針對韓國對駐韓美軍，面對區域衝突中能否自由調派的態度可能是個重點，這可以看出來韓國是否決定要在美中之間進行平衡，以及美國是否容忍韓國的美中逢源。

至於台美關稅何時拍板，連賢明認為還要一些時間，因為川普還在忙其他的大事，沒空管這個小事。

