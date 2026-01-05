委國、伊朗動盪 國際油價淡定

產油國家委內瑞拉及伊朗近期多事之秋。分析師認為，由於全球石油供應過剩和需求疲弱，石油市場受衝擊不大。圖為委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）工人拿著公司旗幟。（路透資料照）

主因全球石油供應過剩、需求疲弱 短期油市衝擊不大

〔編譯盧永山／綜合報導〕全球石油儲量最高的委內瑞拉總統馬杜羅遭美國推翻，另一產油大國伊朗近期也爆發大規模示威抗議。分析師認為，由於全球石油供應過剩和需求疲弱，兩起事件在短期內不太可能對石油市場造成衝擊。

A/S全球風險管理公司首席分析師拉斯穆森（Arne L. Rassmussen）表示，儘管外界並未預期美國對委國發起軍事行動，但市場已將這起衝突會影響委內瑞拉石油出口一事反映在價格上。他指出，委國每日產油量不到一〇〇萬桶，不到全球產能的一％，其中約五十萬桶出口。委國是石油輸出國家組織（OPEC）成員國，一九七〇年代的日產量曾高達三五〇萬桶，占全球產量的七％。

布蘭特期油週日開盤

估本週收盤不漲反跌

拉斯穆森預估，布蘭特原油期貨價格週日（四日）晚上開盤後，每桶僅會上漲一或二美元，但這週收盤價將比上週五（二日）收盤價六十．七五美元更低。他說：「儘管美國逮捕馬杜羅是個巨大地緣政治事件，通常會有助於推高油價，但問題是目前全球石油產能過剩，因此不會看到油價飆漲。」

伊朗石油出口量仍接近七年來最高水準，約每日一七〇萬桶，其中大部分銷往中國。但一位伊朗前高級石油官員表示，即使出口量增加，在美國經濟制裁下，出口收入難以回流，使伊朗經濟面臨破產的風險。

二〇二五年全球油市出現五年來首度下跌，布蘭特原油價格下跌約十九％，西德州原油價格下跌約二十％。由於OPEC和俄羅斯等產油國（OPEC+）在歷經多年減產後持續增產，加上美國去年的平均日產量也高達一三八〇萬桶，以及全球需求疲弱，全球油市一直面臨壓力。

MST Financial能源研究主管卡方尼奇（Saul Kavonic）表示，油價可能進一步下跌，因馬杜羅被推翻，增加委國提高石油產能的可能性。他說，若委國成立的新政府使得經濟制裁被取消，美國等國的石油公司重返委國投資，中期內該國的石油日產量可能上看三〇〇萬桶。

不過，也有分析師認為，在委國獲得基本安全保障前，美國石油公司不會重返該國投資，而且該國還須改革法律，才能允許外國公司進行更大規模投資。

