〈財經週報-財經焦點〉AI驅動數位科技人才連4年成長 國泰MA首年挑戰百萬年薪

國泰金控「三大儲備幹部」計劃將於2月中上旬開跑，今年共祭出77明職缺招募海內外優質人才，首年即挑戰百萬年薪。（國泰金控提供）

記者高嘉和／台北報導

國泰金控（2882）暨五大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信2026年徵才計畫正式啟動，預計招募逾7,600名內外勤職缺，其中因應AI浪潮，「數位科技」人才需求持續攀升，預計招募逾800位，已連續4年正成長，期待攜手跨域人才擁抱AI，開啟創新可能，打造數位賦能未來職場；而每年備受矚目的「三大儲備幹部」亦祭出77名職缺，向海內外優秀人才招手，誠摯歡迎各領域好手加入國泰金控大家庭，一起向下扎根、向上成長。

因應AI代理（AI Agent）技術快速演進，國泰金控持續深化技術投入，並以GAIA 2.0技術框架推動金融科技與AI創新。透過多代理（Multi-Agent）與雲端協作架構，AI從輔助工具進化為可自主推論、規劃並與人協作的智慧夥伴，打造以人為中心的金融科技應用，相關人才需求持續擴張，今年將廣招超過800名菁英，包含AI資料分析師、雲端技術人才、應用系統開發工程師等職缺。

請繼續往下閱讀...

每年備受矚目的國泰「三大儲備幹部」計畫將於2月中上旬至3月底開跑，今年祭出共77名職缺招募海內外優質人才，首年即挑戰百萬年薪的機會。其中國泰金控預計招募12位GMA（Group/Global Management Associate），透過兩年半跨集團各子公司的輪調培訓，跨足商品、客戶、通路、行銷等專業領域，致力培養具有策略高度及跨領域思維的「金融策略家」，歡迎金融、數位科技、法律等各類長才者來挑戰。

國泰金控人才招募網「國泰MA儲備幹部計畫」︰https://ma.cathayholdings.com/（相關MA計畫說明請詳見官網，相關日程請以後續公告為準）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法