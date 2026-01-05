〈財經週報-本週熱點〉12月出口有望連26紅 連3月破600億美元

去年外匯存底餘額，能否重返6000億美元大關，有待觀察。（法新社）

本週有三大重要數據公布，中央銀行將公布去年外匯存底餘額，能否重返6,000億美元大關，關鍵在央行調節金額大小；財政部將發布12月海關進出口統計，預估將持續連26紅，且連3月突破600億美元；主計總處將公布的通膨率則可望落在1.5%以下。

根據央行統計，我國11月底外匯存底餘額降至5,997.91億美元，主要是11月外資賣超台股逾3,500億元，連同股利與盈餘共匯出約110億美元，央行為穩定匯市進場拋匯，使外匯存底小幅下滑。

12月外資雖再度賣超台股逾600億元，但聯準會（Fed）降息後，美元指數大跌，非美貨幣普遍走升，加上外匯存底投資收益挹注，一來一往，外匯存底是否能重返6,000億美元，有待觀察。整體而言，2025年仍是我國外匯存底成長的一年，若順利達標，將是自1988年以來連續第28年增加。

另，受惠於AI、高效能運算（HPC）及雲端服務等新興應用需求持續湧現，加上年底傳統產業出口旺季加持，11月出口金額達640.5億美元，再度改寫歷史單月新高，年增56%，不僅連續25個月成長，也創下歷年第三大增幅。

累計今年1至11月出口金額達5,784.9億美元，已提前刷新歷年全年新高，年增率達34.1%。財政部預估，12月出口規模約介於610億至632億美元，年增40%至45%，將連續第3個月突破600億美元，全年出口總額可望超過6,300億美元，續創歷史新紀錄。

12月通膨率可望維持在1.5%以下

物價方面，主計總處公布11月消費者物價指數（CPI）年增率降至1.23%，不僅創下56個月新低，也已連續7個月低於2%的通膨警戒線，顯示國內物價走勢持續穩定。一般預期，12月通膨率可望維持在1.5%以下。

