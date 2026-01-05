〈財經週報-投資觀點〉權證操作紀律與風險權衡

權證操作上必須聚焦於優質標的選擇和篩選條件。例如AI大基建及應用持續發展的階段。（路透）

■彭志弘

隨著台股在AI浪潮趨勢與聯準會（Fed）降息循環的雙重利多推動下指數突破歷史新高，身為權證投資者更應了解其市場核心及緣由。此波高點行情的關鍵支撐是台灣半導體與科技供應鏈享有的長期需求成長，而非曇花一現的景氣循環。同時，全球資金環境從緊縮走向寬鬆，亦有助於股票估值進一步提升。然而，指數在高檔的同時伴隨著兩大風險，分別為預期波動率可能被推升，使得權證購入成本偏高；以及個股表現分歧，盲目追高風險顯著增加。因此，在這樣的環境下，對於權證的投資邏輯須更進一步強化其準確性，並在選股和權證條件篩選上採取精準的策略。

就策略而言，對當前市場結構的判斷，權證操作上必須聚焦於優質標的選擇和篩選條件。在這個AI大基建及應用持續發展的階段，投資人在標的選擇，應瞄準已開始放量、面臨材料升級或供給短缺的相關AI概念股，或在技術上取得突破的半導體材料、設備股。這些標的極具潛力，投資人可善用權證投入金額低、高槓桿特性來參與波段行情漲幅。在權證篩選條件的紀律上，為對抗高波動率帶來的成本壓力，務必留意券商掛單的買賣張數與價差，以避免買到流通在外比例過高的權證，確保未來出場時能順利成交，降低溢價風險的關鍵。在時間風險考量上，應選擇剩餘天數60至90天以上的權證，以減緩時間價值加速減損。在槓桿方面，選擇價外20%至價內10%的區間，能在保有充足槓桿的同時，兼具合理的價格連動性。綜上所述，落實這些條件將能大幅提升操作的準確性。

以風險來說，鑑於目前加權指數距離歷史高點附近的情況，單邊做多的風險顯著增加，因此在權衡利弊下，多空平衡配置成為決勝的關鍵。投資人應利用權證工具的彈性，在主要持有的認購權證外，適度配置認售權證。認售部位可針對那些漲幅已大、技術面出現疲態的個股進行短期避險或鎖定利潤，作為對抗指數短期回調的保護傘。當然最重要的是，必須在進場前設定清晰的技術停損點，一旦標的線型或形態發展被破壞，應果斷執行停損，確保資金紀律優於市場情緒，方能在這波歷史高點行情中，持續穩定獲利。

（作者為兆豐證券金融商品業務本部資深協理）

