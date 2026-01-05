〈財經週報-投資趨勢〉2026年股票投資的兩大原則：維持投資、保持分散

回顧2025年，籠罩在經濟衰退擔憂之下；邁入2026年，經濟增長和投資市場的展望仍然樂觀。（彭博）

■王昱如

回顧2025年，市場可說是跌宕起伏：從年初籠罩在經濟衰退擔憂之下，到美國宣布新關稅、引發「解放日」的大幅拋售，之後經濟成長展現出驚人的韌性，風險性資產在股票領漲下強勁復甦，縱使市場波動頻繁但仍然屢創新高。

邁入2026年，多項宏觀風險仍在，不過，我們對經濟增長和投資市場的展望仍然積極，並預期在貨幣和財政政策雙重刺激下，將推動經濟再次加速成長。雖然風險性資產無可避免地將出現波動，但持續入市和保持分散這兩項原則，仍是幫助投資人穿越震盪、掌握股市中長期上行趨勢的關鍵。

用長期視角看待短期波動

事實上，不論近代或更久遠的歷史都一再證明，在動盪與不確定時期維持投資，而非急於離場，往往能獲得可觀的回報。舉例來說，自去年4月美國宣布對等關稅之後，標準普爾500指數和納斯達克100指數雖曾大幅震盪，但最終仍上漲逾三成。若時間拉長，自2020年疫情最恐慌時期算起，這兩個指數累積總報酬更分別超過160%及221%。再往前追溯到2009年全球金融海嘯低點，美股長期漲幅甚至達900%。這些數字顯示，留在市場裡、讓時間發揮複利效應，遠比嘗試精準掌握進出時點來得重要。

2025年所見到的市場波動性，預期2026年將以不同形態或形式再現確實令人感到壓力。但若放眼長期來看，這些波動其實並非特別超乎尋常。統計顯示，過去半世紀多數年份的股市都曾經出現超過 10% 的跌幅，且約每四年便出現較嚴重的20%跌幅。真正關鍵在於，能否以長期目標為核心承受過程中的起伏，而不是在波動中頻繁進出，反而錯失後續反彈行情。

保持主動和分散

維持投資並非盲目樂觀，而是秉持紀律的務實態度。在政策變化頻仍、AI投資熱潮與地緣政治雜訊交錯的2026年，市場難免再度出現不安的時刻。但歷史的經驗清楚明確：將目光放遠並深思熟慮地重新平衡布局的投資人，更有機會持久地累積財富。

具體而言，「保持分散」是穿越週期的關鍵。與其追逐當下最熱門的投資題材，或急於出清短期落後的標的，更有效的方法是建構一個平衡良好、廣泛分散的投資組合，來緩衝市場的劇烈波動和類股輪動的影響。當市場在不同產業與投資風格之間如鐘擺般來回擺動時，分散投資有助於讓資產組合的複利效果得以延續，而不致因為過度集中於少數標的而中斷。同時也可減緩小範圍的「泡沫」破裂時的影響，畢竟當個別類股評價極高時，這類修正往往是無可避免的。

當貨幣與財政政策的支持逐步顯現，持續提振全球名目經濟增長，對多數投資人而言，真正較大的風險可能不是「過度投資」，而是「參與不足」。面對2026年，建議投資人在合理範圍下擴大投資分散度，尤其是在地區和投資風格上，並作好準備，以在行情震盪時捕捉價格錯置的機會。

（作者為路博邁投信投資長）

