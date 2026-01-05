〈財經週報-國際展望〉經濟成長有撐 股債表現可期 多重資產兼顧成長收益

年終假期效應影響，市場交投趨於清淡，近一週MSCI AC世界指數下滑0.77%，美股四大指數全面收黑。（彭博）

■徐煒庠

近一週因逢年終假期效應影響，市場交投趨於清淡，指數動能受限；同時，市場對AI相關企業疑慮再度浮現，加上聯準會（Fed）會議紀要顯示官員對降息路徑仍存分歧，投資情緒因而承壓，市場氛圍轉趨觀望。近一週MSCI AC世界指數下滑0.77%，美股四大指數全面收黑，其中與科技類股連動度最高的費城半導體指數、NASDAQ指數分別下跌1.68%、1.57%，跌幅相對深。而就2025全年度來看，MSCI AC世界指數累積上漲20.6%，全球領頭羊的美國股市亦表現亮眼，S&P500指數上漲16.39%、道瓊指數上漲12.97%、NASDAQ指數更是勁揚20.36%。

從經濟指標來看，美國第三季GDP年成長率繳出優於預期的4.3%，創下近兩年最快增速，顯示經濟動能具備韌性。此外，市場也普遍上調2026年主要經濟體的GDP成長預測，顯示基本面無虞。貨幣政策上，雖然利率點陣圖顯示今年降息空間僅有1碼，不過美國最新核心通膨放緩至近4年新低，失業率則攀升至4.6%，寫下近4年新高，加上聯準會新任主席人選預期將為偏鴿派支持降息者。因此，市場預期未來降息時程與幅度仍有上修空間，對市場發展形成支撐。惟企業將關稅成本轉嫁速度延後，恐在明年上半年推升物價壓力，加上就業市場持續降溫，後續仍須關注通膨走勢、每月初領失業金人數數據變化，以掌握市場方向。

金髮女孩經濟情境再現 宜採隨漲抗跌策略

整體來看，2026年全球經濟有望維持溫和增長、各國政策基調偏向財政擴張與貨幣寬鬆，進一步強化市場對主要國家企業獲利增長上看雙位數的信心，金髮女孩經濟情境再現的機率提升，全球金融市場表現值得期待。在盈餘增長支撐下，股市表現有機會優於固定收益資產；然而，降息路徑難預測，加上股市評價偏高、地緣政治風險未解，明年亦有美國期中選舉等變數，顯示市場風險猶存。因此，現階段宜採取多元資產配置策略，透過彈性調整控管波動，打造出隨漲抗跌、兼顧收益與風險的投資組合。

多頭行情有底氣 美股仍是今年核心布局標的

就股市配置而言，去年在強勁企業獲利做支撐下，美股表現強勢，整體以AI科技及其供應鏈為最大贏家。市場預期今、明兩年S&P 500企業獲利年增率將達13~15%，優於歷史平均的8~9%，加上降息有利帶動資金轉向股票等風險性資產，更為美股多頭行情提供底氣。因此，美股仍可作為今年核心布局標的，在產業配置上，持續看好AI相關供應鏈，像是半導體、AI基建相關族群，亦可留意金融、原物料類股表現，兼顧成長與穩健。而歐股、日股在評價修復與盈餘成長帶動下，後市表現亦值期待。

在固定收益資產方面，隨著降息循環延續、經濟維持溫和擴張，加上目前信用利差接近歷史低位，殖利率仍高於長期均值，在違約率低、投資報酬率具吸引力的條件下，信用債市場極具投資價值，投資人可留意非投等債、投等債的配置機會。此外，考量利率波動性仍處於高位，短天期債券因存續期短、利率敏感度低，有助於抵禦市場震盪。整體看來，透過配置於不同信用評級與存續期間的債種，有助分散信用利差、流動性及市場情緒風險，以平滑短期波動，並在兼顧收益下提升投組穩定性。

（作者為群益潛力收益多重資產基金經理人）

