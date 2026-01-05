〈財經週報-看盤焦點〉從AI狂潮到獲利兌現的理性時代

NVIDIA新一代晶片拉貨需求下，相關供應鏈出貨將加速，成為支撐出口的關鍵。（路透）

2026年，台股市場的核心命題，將從過去由夢想驅動的「本益比擴張」，轉向檢視企業真實獲利的「獲利實質兌現」階段，預期台股指數將呈現高檔箱型震盪，「選股不選市」將成為貫穿全年的投資主軸。

總體經濟：動能延續 基石穩固

回顧2025年，台灣經濟憑藉AI與高效能運算的需求爆發，表現十分亮眼。第三季GDP年增率達8.21%，淨出口對GDP貢獻高達7.5個百分點，顯著優於亞洲鄰國。全年經濟成長率預估達7.26%，AI相關半導體出口是關鍵驅動力。

展望2026年，台灣經濟基本面依然穩健，強勁動能延續自去年底，當時出口增速與外銷訂單年增率分別創下55.9%及39.5%的高點，反映AI與消費電子需求暢旺。今年上半年，在NVIDIA新一代晶片（GB300）及雲端服務巨擘（CSP）自研晶片的拉貨需求下，相關供應鏈出貨將加速，成為支撐出口的關鍵。

投資主題：從憧憬未來 到檢視現在

去年，AI熱潮由願景與資本擴張驅動，但自2025年第四季起，市場對「AI變現能力」的質疑已然浮現；新的一年，投資人將回歸冷靜，以更嚴格的標準檢視企業如何將AI投資轉化為實質獲利，財報上的每股盈餘（EPS）及營運表現將是最終的試金石。

產業布局上，AI仍是投資主軸，焦點包含核心供應鏈與先進製程；同時，AI應用層的軟體開發、邊緣AI（Edge AI）也將躍上舞台中心。值得一提的是，AI運算的高耗能特性，使能源產業的重要性持續提升，值得投資人高度關注。

風險與策略：回歸基本面 嚴選個股

儘管前景樂觀，國內外風險仍不容忽視。國際上，美國經濟走向、貿易壁壘，以及利率與通膨的變化，是牽動市場的三大變數；國內則需關注AI產業發展對電力供應穩定性的挑戰，以及潛在的地緣政治風險。

在「指數空間有限，個股表現分化」的格局下，投資策略應回歸企業的根本價值。建議投資組合應著重於能將AI概念轉化為實質獲利、營運表現穩健的績優企業，與其追逐市場熱點，不如透過嚴謹的財務數據篩選，建立一個能抵禦市場波動的投資組合。

獎勵真實獲利 掌握長期價值

2026年台股迎來從AI狂熱轉向理性檢視的關鍵轉折，市場獎勵機制已明顯重塑，優先青睞具備實質獲利能力的企業，而非僅憑題材支撐的概念股。審慎的投資人應回歸基本面分析，深入檢視企業財務結構與現金流生成效率，並可策略性地配置基本面導向ETF作為投資核心，聚焦自由現金流、營業利益率等關鍵財務指標，以嚴謹的選股紀律取代盲目追逐市場熱點，精準鎖定並把握真正具長期價值的投資標的。（作者為富蘭克林華美臺灣Smart ETF（00905）基金經理人）

