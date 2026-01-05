〈財經週報-勞動法規〉 新制上路 保障勞工請病假權益

勞動部著手修正「勞工請假規則」，讓勞工可以安心請病假。（資料照）

2025年因發生空服員抱病執勤病故的悲劇，引發國人對「全勤獎金」議題的討論，並關注部分雇主藉由制度設計，讓勞工生病也「不敢請病假」。勞動部著手修正「勞工請假規則」，從4大面向保障勞工請病假的權益，自2026年起，勞工務必了解新年度上路的「病假新制」，才能保障自身權益。

新修訂的「勞工請假規則」，原則就是雇主不能以勞工生病請病假的「日數」做為績效考核標準，勞工身體不適請病假、普通傷病假在「10日內」，不可給予「不利處分」。

勞工因病請假 不能給予「不利處分」

如果勞工的薪資結構已包含「全勤獎金」，以往只要請病假，這筆獎金就泡湯，但新規則明訂請普通傷病假若要扣全勤獎金，須「按請假日數」依比例計算。特別是針對低薪勞工，勞動部解釋令說明，若勞工請病假須扣全勤獎金，扣除的限度需採取明確的「比例原則」，「貼近最低工資」的勞工，請病假1日最多只能扣「每日最低工資的半數」，即每日最多扣491元。

勞動部舉例，勞雇雙方約定每月正常工時工資為3萬3,000元，其中3,000元為全勤獎金，勞工A於某個月請病假1天，其他工作日皆有出勤，全勤獎金不能3,000元全扣，獎金部分只能最多扣除100元（3,000元÷30天）。至於原有薪資，30天內的普通傷病假可有半天工資，對於領取最低工資（2026年為2萬9,500元）的勞工，如果是底薪2萬6,500元加全勤獎金3,000元，請一天病假，薪資部分，最多只能扣（29,500元÷30天）×1/2，也就是491元。

雇主違反規定 最高罰100萬

不過，勞工在身體不適時，原本依法就有性別平等工作法的生理假、安胎休養請假，勞動部解釋，「勞工請假規則」第9條之1所稱「未超過10日」的普通傷病假，指普通傷病假的實際請假日數，並不包含生理假、安胎假等，其他法令已明定不得為不利處分的假別，不列入「10日」的計算範圍內。

值得注意的是，雇主若在「病假新制」實施後，有意調整工資金額或工資項目，應與勞工協商合意後執行，不得片面不利變更。勞動部提醒，病假新制實施後，雇主若違反病假期間內工資給付的最低標準，可處新臺幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。

