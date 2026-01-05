〈財經週報-勞動法規〉職安法大修 新增職場霸凌防治專章

2025 職安法修法重點摘要

記者李靚慧／專題報導

若勞工遭受職場霸凌，可向雇主提起申訴，雇主若未啟動調查機制，可處75萬元以下罰鍰。 （中央社資料照）

「職業安全衛生法」修正案2025年12月在立法院三讀通過，包括新增6條文在內，共計修正25條文，是自2013年以來最大幅度調整，修法核心在於「全面預防工安」及「職場霸凌法制化」，以因應近年來重大職災害未能有效下降、營造工程職業災害占比仍高，以及社會各界關切職場霸凌防治等問題。

首先，修法重點在於「強化營造工程源頭防災」，要求工程業主將營造工程交付規劃、設計及施工時，應依工程特性分析潛在危害，編製安全衛生圖說、規範及經費，使施工者採取預防作為。

預防工安 強化營造工程源頭防災

其次，加強承攬安全管理，要求工程業主交付承攬，或出租或出借工作場所、設備時，都應進行風險評估、事前告知危害。此外，施工現場機械、設備、器具及人員，都應共同進行防災管理，工程業主若將工程分包給多個施工者施工時，應指定其中一施工者負整體工程安全衛生統合管理責任。

職場霸凌部分，新增職場霸凌防治專章，明定職場霸凌定義及處理機制，包含霸凌調查小組外聘人員需過半；雇主得知勞工遭霸凌卻未協助或啟動調查，最高可罰75萬元；若霸凌者是職場中的最高負責人，得向地方主管機關提起申訴，被確認有職場霸凌行為，最高可罰100萬元。

到底什麼是職場霸凌？根據專章定義，「職場霸凌」指勞工於勞動場所執行職務時，遭事業單位人員利用職務或權勢等關係，逾越業務上必要且合理範圍，持續以冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱或其他不當的言詞或行為，致其身心健康遭受危害；若情節重大，則不以「持續發生」為必要認定條件。

職場霸凌行為 最高罰100萬

遇到霸凌該怎麼辦？專章中明訂，若勞工遭受職場霸凌，可向雇主提起申訴；當被申訴人（霸凌者）為該職場最高負責人時，勞工得直接向地方政府主管機關申訴。

勞動部也配合修訂「性別平等工作法施行細則」，明定「最高負責人」包含直接或間接控制事業單位人事、財務或業務經營的「實際負責人」，並參考「大量解僱勞工保護法」，定義公司董監事或監察人；持股20％以上大股東；經工會、股東或協力廠認定的實際負責人；事業單位代表人或負責人的配偶或三等親及其配偶；事業單位代表人或負責人經改選尚未辦理登記者；位居事業單位特殊重要職位等，均屬實際負責人。

根據職安法三讀條文，若雇主得知勞工遭職場霸凌，若未給予相關協助或啟動調查機制，可處3萬元以上、75萬元以下罰鍰；若遭申訴者即為該職場最高負責人，且被認定有職場霸凌行為，則可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

