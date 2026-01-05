〈財經週報-時事求是〉勞動市場新貌與新法規

產經及社會結構一直在變，就業保險法、勞保條例等勞動法規的修訂，可能同時有利於雇主與員工。（合成圖、資料照）

■魏錫賓

產業結構的調整，以及少子化、就學及婚育年齡、勞動生命週期的延後，改變了勞動市場的面貌。近期就業保險法、勞保條例等勞動法規的修訂，既是滿足推進勞工福利的潮流，也是因應現實所必需。

科技業雖然發展迅速，但從2001年之後，因傳產業的衰退，而使得台灣製造業吸納的就業人數並未大幅增加，近20年來大致維持在300萬人上下，而服務業就業人數則從500多萬人，提高至超過700萬人。產業結構變化及科技進步，改變了勞動市場的需求。

拉長時間看，人力供給的變動，同樣的顯著。根據勞動部統計，2025年11月平均就業率57.58%，創下1995年之後約30年的新高，除25歲以下之外，各年齡層的就業率均走升。總就業人數也還在拉高，達1163萬餘人，較30年前增加了200多萬人。

高齡化及少子化，使得就業結構同樣有所不同。30年來，45歲以上的就業者所佔比例，已從24%左右，提高至2025年11月的45.6%，而65歲以上平均就業人數在2025年11月接近48萬人，更遠遠高於1990年代的10餘萬人，及1986年之前的不到10萬人，可以預期未來就業者的平均年齡將持續上升。

進一步分析勞動力供給可以發現，25至44歲年齡層平均就業率雖已相當高，但卻是勞動人力最為充裕的一群，協助其兒女的教與養，有助釋出更多人力；而65歲以上的平均就業率雖有10%左右，卻僅約與1990年代初期相當，「退休」不一定退出勞動市場的現象，並不始於今日，顯示經驗豐富的高齡人力仍有開拓空間。任何有關養兒育女的協助，以及就業年齡上限的鬆綁，對勞動力的補充都有助益，這也是最近修法想要達成的目標之一。

勞動供需之間，常因經濟發展及產業變動，而有無法搭配的現象，需要隨時檢討修訂，而不同人口統計變數的演變相對穩定，可以推測退休年齡的合理性，則更有預先修法的空間。

英國與德國學者研究顯示，職業與退休年齡有關，不同國家間更有因產業結構的不同，而使平均退休年齡差異顯著的狀況。有些高技能人才傾向延後退休，繼續貢獻更為純熟的技藝，而部分職業的勞工在晚年生產力可能大為降低，則有提早退休的需求，因此歐洲有國家實施彈性退休制度，規劃出特殊年金，容許因產業別而有不同的退休年齡。這是一個鬆綁的例子。

產經及社會結構一直在變，制度自然也要有相應的變革。鬆綁法規，可以擴大就業及雇用空間，可能同時提高雇主與員工的福利。近期勞動修法嘗試「讓更多人更有尊嚴地留在市場」，算是走出正向的一步，但要能夠「留得住、留得久、留得穩，留得開心」，仍有待配套深化。

