〈財經週報-勞動法規〉勞保條例三讀 政府撥補入法

因應高齡化、少子女化所衍生問題，「就業保險法」增訂「育嬰留職停薪津貼」，有條件從6個月加碼1個月。（資料照）

記者李靚慧／專題報導

就業保險法修法草案

因應高齡少子化導致勞保財務壓力，政府持續推動中高齡就業、雙就業雙照顧等政策，勞動部已著手修訂「就業保險法」，延長育嬰留停津貼並擴大投保年齡；立院亦已三讀通過「勞工保險條例」修正案，法制化政府撥補與最後支付責任。連同2026年預算，儘管政府累計挹注5,170億元，仍盼透過修法確保勞保永續、穩定勞工信心。

反霸凌入法、病假不吃虧、外送保底薪、勞保政府撥補

勞動部指出，此次修法除了明定勞工保險基金來源，包含「政府撥補之金額」與「其他財源挹注及相關收入」，由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補，若當年度出現「收不抵支」的情況，政府應有適當經費撥入或補助，且將「政府負最後支付責任」入法，也須定期檢討財務機制。

另一修法重點，則是對於有債務的勞工，若申請勞保紓困貸款，不會被迫償還債務或遭強制執行；同時，為了勞保基金穩健發展，對於積欠的保險費、滯納金，也明確排除於「債務免責」及「消滅時效」的規定。

「就保法」修正草案重點包括：「擴大加保年齡」，將現行就業保險適用對象為15歲以上、65歲以下的規定，刪除65歲的投保年齡上限，藉此鼓勵勞工續留職場、提升高齡勞工就業安全保障；其次，縮短「失業給付請領等待期」，由現行14日的就服機構推介就業等待期縮短至7日，讓失業勞工能更快領到失業給付。

提升投資績效 放寬就保基金投資限制

此外，增加育嬰留職停薪津貼，現行規定孩子3歲前受僱者可申請最多2年的育嬰留職停薪，其中6個月可請領投保薪資8成的育嬰留停津貼，未來修法通過後，若父母都已累積申請6個月，再申請第7個月的留職停薪，就可多領1個月的津貼，若雙親其中一人為公保、軍保且領滿6個月也可適用，希望鼓勵雙親共同擔負育嬰責任。

另一修法重點則是就保基金的投資限制，今年以來各大基金獲利績效持續衝高，唯獨規模達1789億元的就保基金績效敬陪末座，至10月底帳面報酬僅0.11％，主因就保基金只能投資存款、短票及債券，不可投資權益證券、衍生性金融商品，此次修法將其刪除，以擴大基金多元投資，增進運用效益。就保法修正草案預告期已結束，勞動部將統整各方意見後，2026年初送行政院審議。

