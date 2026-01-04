中國網紅餐飲暴起暴落》利潤薪資大贏中企 王品、瓦城近三年三率三升

前幾年透過「小紅書」等社群營銷，跨海帶動台灣餐飲業盲目跟風的「太二酸菜魚」，營運主體九毛九集團最新營業利益率已掉到三．六％，僅台股掛牌的王品、瓦城等平均約七％到八％的一半。（資料照，瓦城提供）

〔記者高嘉和／綜合報導〕中國內需疲弱，連「京城」北京與「魔都」上海都面臨消費急凍慘況。前幾年透過「小紅書」等社群營銷，跨海帶動台灣餐飲業盲目跟風的「太二酸菜魚」，營運主體九毛九集團最新營業利益率已掉到三．六％，僅台股掛牌的王品、瓦城等平均約七％到八％的一半，且九毛九集團員工平均年薪酬約七萬人民幣（約三十一萬台幣），也只有台股餐飲股揭露年均薪酬的一半。

中國酸菜魚第一股 營利率剩3.6％

中國消費有多冷，從政治中心的北京與經濟中心的上海就可看出端倪。根據官方統計數據，二〇二五年上半年北京住宿和餐飲業合計營業利潤僅人民幣二．四七億元、年大減六十七％；上海的住宿和餐飲業更慘，合計營業利潤更倒虧人民幣七．七億元。

以在港股掛牌的海底撈為例，二〇二五年上半年營收年減三．六六％、利潤更年減十三．七二％，來客數與翻台率也全降；九毛九集團更糟糕，營收年減十．一％、利潤年降十三．七％，營業利益率只剩三．六％，是二〇二三年最風光時約十九％的零頭都不到。

若對比台灣餐飲股的王品與瓦城，近三年來財報三率（毛利率、營業利益率、淨利率）都是穩步上漲，營業利益率不僅不輸海底撈（特海國際），更是走網紅餐飲路線九毛九集團的一倍以上。

若對比台灣與中國指標餐飲股揭露的非主管職員工平均薪資數據，二〇二四年王品約新台幣五十九萬、瓦城達六十九萬，是九毛九集團揭露約三十一萬的一倍；有趣的是，海底撈揭露平均約新台幣四十六萬元（人民幣十．三萬元），但台灣海底撈招募正職月薪四萬元起跳，年薪可達五十到一〇〇萬元，看來是比中國當地員工好多了。

