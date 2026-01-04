中國網紅餐飲暴起暴落》捲死自己餓死同行 中國餐飲業年倒300萬家

2025年中國餐飲市場迎來史上最嚴酷的流血淘汰年，陷入整體營收微增、獲利大跌與關店潮來襲，在港股掛牌的海底撈上半年營收年減3.66％、利潤更年減13.72％，來客數與翻台率也全降。（中央社資料照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕因經濟下滑、內需疲軟不振，二〇二五年中國餐飲市場迎來史上最嚴酷的流血淘汰年，陷入整體營收微增、獲利大跌與關店潮來襲等「內捲（非理性內耗競爭）」困境；全國餐飲平均閉店率達二十二．六六％，競爭激烈的北上廣等一線城市甚至高達三十五％，其中新開的快餐店（指標準化生產的連鎖中式速食）有三分之二撐不過一年。

內需急凍 「窮鬼套餐」拚低價

中國內需急凍、餐飲業成海嘯第一排，中媒解釋是消費者從「追求品牌溢價」轉向「極致性價比」，但真實景況是老百姓口袋缺錢的「消費降級」。

中媒彙整「天眼查」等數據資料，二〇二四年註銷、吊銷的餐飲店數近三〇〇萬家，創下歷史新高，二〇二五年上半年倒閉店數已超過一六〇萬家，全年將刷新紀錄。

倒店潮主因來自於餐飲消費斷崖式下跌，二〇二二年餐飲行業人均消費四十三．二元人民幣（以下同），二〇二三年降至四十二．六元、二〇二四年續跌至三十九．八元，到二〇二五年第三季更大幅縮水至三十三元；就算是昂貴的商務宴席，也從三年前的八十七．八元腰斬至五十一．五元，降幅達四十一．三％，反映出「消費降級」是全面性，取而代之的是客單價不斷創低的「窮鬼套餐」。

口袋沒錢上館子少了，中國餐飲業陷入「捲死自己、餓死同行」惡性循環。中媒統計，二〇二五年餐飲平均閉店率達二十二．六六％，競爭最激烈的北上廣等一線城市甚至高達三十五％，三分之二的新開快餐店撐不到一年，許多投資人民幣百萬元的店家，僅經營三個月便草草收場。

