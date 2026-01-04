中國網紅餐飲暴起暴落》中內需疲軟消費降級 台餐飲業掀撤中潮

以85°C崛起的美食-KY一次性陣痛關掉中國營運不佳門市，認列超過10億元的一次性損失，，預計中國總店數會砍到二七〇家以下，營收比重下降至三成多。（取自官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕中國爆發武漢肺炎疫情後，消費市場急速降溫，且低價惡性競爭越來越激烈，台灣餐飲業曾看好中國十四億張嘴「吃」的商機，如今紛紛陷入苦戰，有些品牌招架不住、直接停損撤退；有些壯士斷腕，一口氣砍掉數百家不賺錢門市，苦撐翻身時機。

美食-KY砍店、認列10億虧損

以經營85°C聞名的美食-KY，二〇〇七年進軍中國市場，挾著台式麵包、蛋糕與平價咖啡複合經營模式，在中國一炮而紅，二〇一八年85°C在中國總店數一度逼近六〇〇家，高峰期中國營收比重甚至超過七成，未料疫情打亂中國淘「金」夢。

請繼續往下閱讀...

曾經一年大賺逾一個資本額的美食-KY，二〇二二年罕見出現單季虧損，過去三年，中國85°C雖然積極調整仍難脫泥淖，去年底董事會終於死了心，一口氣關掉中國營運不佳門市，認列超過十億元的一次性損失，預計中國總店數會砍到二七〇家以下，營收比重下降至三成多。

創立Chatime（日出茶太）手搖茶崛起的六角集團，二〇一八年戰略投資（杭州）瑞里餐飲取得六成股權，切入中國手搖飲市場，旗下黑瀧堂、果麥（GOMAX）在中國一度擴張約一八〇〇家門市，對六角年營收貢獻曾達十二億元水準。

二〇二一年疫後營運急速下滑，二〇二四年營收僅剩一．三三億元，二〇二五年前三季更下滑至〇．五三億元，銳減至高峰時期不到十分之一，兩品牌合計店數也僅剩約二〇〇家；目前中國團隊人力已縮減至個位數，維持基本運作。

亞洲藏壽司、八方雲集停損撤出

以迴轉壽司聞名的亞洲藏壽司二〇二五年中也決議，考量國際經濟環境變化及整體發展後，中國上海開出的三家門市全部結束營業。

台灣鍋貼霸主八方雲集、泰式料理龍頭瓦城泰統集團也在疫後火速決定停損撤出，八方雲集全盛時期在中國開出逾一〇〇家門市，二〇二二年底率先撤出中國市場；瓦城泰統集團二〇二〇年疫情爆發後，也結束在中國開設的十家瓦城和時時香門市。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法