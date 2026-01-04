中國網紅餐飲暴起暴落》酸菜魚泡沫化 築間、漢來喊停

從中國紅到台灣，急速在台灣餐飲市場竄起的酸菜魚，2024年全盛時期，市場有多達20多個酸菜魚品牌，但消費者嚐鮮熱潮過後，去年市場急速退燒，不少品牌紛紛收攤或暫停展店。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕源自中國重慶的網紅餐飲「酸菜魚」，透過抖音、小紅書等社群媒體的病毒式傳播，二、三年前從中國「紅」到台灣，二〇二四年最瘋狂時，市場有多達二十多個酸菜魚品牌，漢來美食、築間等知名台股公司也跟進；但隨著市場急速退燒，已紛紛收攤或暫停展店。

口味重鹹不會常吃 店數難拓展

漢來美食二〇二二年九月跨入酸菜魚市場，創立「溜溜」酸菜魚品牌，陸續開出四家店，成為漢來美食旗下展店最快品牌，吸引不少年輕客層，雖然吃過的消費者普遍覺得味道不錯，但重口味不會經常吃，店數難以再拓展。

漢來美食坦言，預計農曆年後會先將「溜溜」酸菜魚街邊店調整營業型態，換成另一個品牌接手，其他的三家「溜溜」分店會繼續營業，原則上先維持三家規模，不會再拓店了。

築間餐飲集團在二〇二三年台灣酸菜魚話題最熱、品牌齊放時，也火速跟進開出「築間酸菜魚」，一度在台灣與香港開出十九家分店。

漢來不再拓店 築間19家剩6家

由於酸菜魚口味重鹹，現在消費者普遍注重養生，且主要客層是年輕人，隨著消費緊縮、到店頻次減少，營收遠不如預期，築間也趕緊收攤轉型換做其他品牌持續經營，目前「築間酸菜魚」僅剩六家，也暫停展店。

這一鍋餐飲集團在二〇二三年也開出「叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚」，全台開了四間門市，同樣營運不如預期，各分店陸續結束營業，去年中所有門市皆熄燈。

以經營「肉多多」火鍋聞名的樂多多集團，研發團隊數度前往中國取經觀摩，二〇二五年初才跨入酸菜魚市場，創立「狂一鍋」酸菜魚，台北西門町和台南同步開二家店，未料酸菜魚急速退燒，「狂一鍋」經營不到半年就收攤停損；公司表示，這個品牌未來展店會保守些。

