韓媒認證》台灣人均GDP超車南韓 出口成長率也領先

〔編譯魏國金／綜合報導〕南韓朝鮮日報報導，二〇二五年台灣不只人均所得（GDP）超過韓國，彙整台韓統計數據也顯示，兩國出口額差距已大幅縮小至紀錄低點。儘管在全球人工智慧（AI）熱潮推動下，兩國半導體出口均有成長，但台灣半導體產業在總出口占比高於韓國，台灣的出口成長率也大幅領先韓國。

2025前11月出口額 台年增34.1％ 韓僅2.8％

韓國貿易協會與台灣財政部數據顯示，去年前十一月，韓國出口額六四〇一億美元、年增二．八％，台灣出口額五七八五億美元、年增三十四．一％；兩國出口額差距僅六一六億美元，創二〇〇八年韓國貿易協會開始追蹤台灣出口以來的最小水準。

報導說，二〇〇八年至二〇一八年同期（前十一月），兩國出口差距維持在二千億至三千億美元之間，二〇一九年起縮小至一千四百億至一千九百億美元之間，去年是首度低於一千億美元。

台韓兩國去年都受惠於全球AI熱潮引發的半導體強勁需求；韓國以SK海力士與三星為首的DRAM及NAND快閃記憶體出口為主，半導體占其總出口二十％。

擁有全球最大晶圓代工廠台積電的台灣，擁有完整的半導體產業鏈，從設計、製造到後端封裝，半導體產業占台灣總出口三十％，高於韓國，若納入繪圖處理器（GPU）等伺服器出口，台灣IT與半導體出口占比更上升至六十％。

考慮匯率影響，台灣的表現更甚韓國。去年前十一月，韓元平均一四一八元兌一美元，較前一年貶值四．四％，疲軟的韓元有助於提振出口，但新台幣從二〇二四年前十一月的三十二至三十三元兌一美元，升值至去年同期的三十至三十一元，儘管新台幣走強，台灣的出口仍大幅成長。

台韓均為依賴出口的經濟體，出口大幅影響人均GDP。國際貨幣基金（IMF）預測，去年台灣人均GDP為三．七八二七萬美元，超越南韓的三．五九六二萬美元。在一九七個成員國中，南韓將從二〇二四年的三十四名掉至三十七名，台灣則從三十八名升至三十五名，超越南韓。

