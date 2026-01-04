國安疑慮 川普禁中企瀚孚光電收購Emcore資產

美國總統川普二日以國家安全為由，發布行政命令阻止「由中國公民控制」的瀚孚光電（HieFo）收購國防航太公司Emcore的半導體資產。（路透、美聯社，本報美編組合成）

憂國防航太公司Emcore的先進半導體技術 被中國取得

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二日以國家安全為由，阻止「由中國公民控制」的瀚孚光電（HieFo）收購紐澤西航太與國防專業公司Emcore旗下與半導體有關的資產，這是川普政府遏阻中國取得先進半導體技術的最新舉措。

白宮：瀚孚光電 由中國公民控制

川普這項行政命令指出，總部設在德拉瓦的瀚孚光電是由一名中國公民所控制，而白宮針對的是該公司收購Emcore包括「數位晶片、相關晶圓設計、製造與製程業務在內的資產」。

這兩家公司二〇二四年五月宣布，瀚孚光電同意以二九二萬美元收購Emcore的晶片業務與磷化銦晶圓製造，其中包括一百萬美元的債務。

川普的命令說，「可靠證據」顯示，瀚孚光電目前持有人是中華人民共和國公民，該交易「恐損害美國國家安全」。

Emcore晶片可用於軍事、AI領域

專家指出，Emcore的晶片技術可能具有軍事用途，並可能用於製造性能更佳的AI系統晶片，而後者是川普政府的首要關切事項。

川普要求，除非美國外來投資審查委員會（CFIUS）給予額外時間，否則瀚孚光電必須在一八〇天之內「剝離在Emcore資產中的所有權益與權利」。

美國財政部聲明說，「CFIUS認定該交易存在國家安全風險，涉及可能取得Emcore的智慧財產、商業機密與專業技術，導致Emcore製造的磷化銦晶片供應轉移出美國」。

瀚孚光電是由張根造（Genzoa Zhang）博士與摩爾（Harry Moore）共同成立，在成為執行長之前，張根造是Emcore的工程副總裁，他矢言，透過針對人工智慧（AI）等目的而開發的技術，「繼續追求最具創新與顛複姓的解決方案」。而領英個人檔案顯示，摩爾曾任Emcore資深銷售總監。

Emcore在與瀚孚光電達成交易時，是一家上市公司，去年被投資公司「查爾斯河岸資本」私有化。

